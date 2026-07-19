Atacantul de 26 de ani este principala țintă a Barcelonei pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski, plecat după ce i-a expirat contractul cu formația catalană.

Însă, Julian Alvarez a semnat o înțelegere cu Atletico Madrid valabilă până în 2030, astfel că echipa lui Diego Simeone îi decide viitorul argentinianului.

Julian Alvarez, forțează transferul la Barcelona

Miguel Angel Gil, CEO-ul lui Atletico Madrid, a anunțat că Julian Alvarez va rămâne la echipa madrilenă în această vară și nu are niciun dubiu în această privință.

Cu toate acestea, cei de la ESPN Argentina au dezvăluit că după declarațiile oficialului de la Atletico Madrid relația dintre Alvarez și club s-a rupt total.

Argentinienii scriu că Alvarez se simte trădat pentru că i s-a promis că va fi lăsat să plece dacă va exista o ofertă de peste 100 de milioane de euro pentru un transfer al său, iar Barcelona a oferit 130 de milioane de euro cu tot cu bonusuri.

Julian Alvarez este gata să nu se mai prezinte la antrenamentele formației antrenate de Diego Simeone pentru a forța transferul să la echipa catalană.

Rămâne de văzut cum se va încheia această telenovelă dintre cele două cluburi din Spania.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.

100 de milioane de euro este cota atacantului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.