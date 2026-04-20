United s-a înțeles cu Bournemouth și i-a făcut o ofertă de nerefuzat jucătorului

Conform presei britanice, Bournemouth s-ar fi înțeles cu Manchester United pentru cedarea jucătorului Junior Kroupi, în schimbul sumei de 70 de milioane de euro. Acesta are un salariu de 1.8 milioane de euro pe Dean Court și e aproape imposibil să refuze oferta de mărire de cinci ori a remunerației la noul club.

Ar fi o nouă afacere excelentă pentru Bournemouth, care l-a cumpărat pentru doar 13 milioane de euro, în februarie 2025. De transferul său ar mai fi interesate Real Madrid, Tottenham, Newcastle United, Arsenal și PSG, dar United a fost de acord cu termenii financiari propuși. În acest sezon, Kroupi a bifat 30 de prezențe și 10 goluri pentru actualul club.

Este fiul fostului fotbalist Eli Kroupi

Eli Junior Eric Anatole Rainha Kroupi (19 ani) este născut la Lorient (regiunea Bretania) și s-a format la juniorii clubului FC Lorient. La nivel de seniori a evoluat pentru FC Lorient B (2022-2023), FC Lorient (2023-2025) și Bournemouth (2025-prezent).

Are selecții pentru naționalele de juniori și tineret ale Franței (U16, U17, U18, U19, U20, U21), iar în palmares are Ligue 2 (2024-2025), o finală de Campionat European U19 (2024), titlul de golgheter în Ligue 2 (2024-2025), UNFP Ligue 2 Player of the Year (2024-2025) și includerea în UNFP Ligue 2 Team of the Year (2024-2025).

Poate evolua ca atacant central, extremă stânga și mijlocaș ofensiv și este cotat la 40 de milioane de euro. Este fiul fostului atacant franco-ivorian Eli Kroupi (46 de ani), care a jucat la Rennes, Valence, Lorient, Angers, Nancy, Al Wahda, Arezzo, Levadiakos, Nimes și Al Urooba.

Foto - Getty Images