Barcelona, prima ofertă pentru Karim Adeyemi: cât vrea Borussia Dortmund

Barcelona, prima ofertă pentru Karim Adeyemi: cât vrea Borussia Dortmund Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Barcelona a făcut prima ofertă pentru transferul lui Karim Adeyemi (24 de ani).

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Barcelonakarim adeyemiBorussia DortmundBundesligala liga
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Barcelona continuă să întărească zona ofensivă, iar până la finalizarea transferului lui Julian Alvarez, catalanii sunt foarte aproape de finalizarea altei mutări.

Este vorba despre aducerea lui Karim Adeyemi de la Borussia Dortmund, jucător pe care l-a cerut Hansi Flick.

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După hat-trick-ul de la națională, Karim Adeyemi a făcut show și la Borussia Dortmund, care urcă pe locul 1 în Bundesliga!
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Barcelona a făcut prima ofertă pentru Karim Adeyemi

Adeyemi își dorește să joace sub comanda lui Hansi Flick, care l-a antrenat în naționala Germaniei, iar oficialii catalani i-au făcut prima Borussiei Dortmund. 

Este vorba despre 20 de milioane de euro, conform Mundo Deportivo care citează Sky Sport.

Echipa germană ar vrea 40 de milioane în schimbul fotbalistului neamț, dar le va fi greu să obțină această sumă având în vedere că aripa dreapta mai are doar un an de contract.

Rămâne de văzut care va fi suma pe care o va obține Borussia Dortmund, dar venirea lui Karim Adeyemi la Barcelonan pare inevitabilă.

Zece goluri și șase assist-uri a reușit fotbalistul de 24 de ani în 39 de meciuri jucate în tricoul Borussiei Dortmund, în stagiunea trecută.

40 de milioane de euro este cota lui Karim Adeyemi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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