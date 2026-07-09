Prima finalistă de la Wimbledon

Jucătoarea cehă Karolina Muchova, aflată pe locul 9 în ierarhia tenisului feminin, este prima finalistă la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o joi în semifinale pe Coco Gauff, numărul 7 mondial, în trei seturi, 6-2, 1-6, 7-6 (12/10).

Muchova s-a impus după ce a salvat o minge de meci. Jucătoarea cehă, finalistă la Roland Garros în 2023, a disputat prima sa semifinală la Wimbledon, după două sferturi în 2019 şi 2021. Americanca Gauff, campioană în 2023 la US Open şi anul trecut la Roland Garros, a fost şi ea la prima semifinală la turneul de pe iarba londoneză.

Muchova pierduse cinci din cele şase meciuri de până acum cu Gauff, pe care a învins-o însă la precedenta confruntare, în aprilie, la Stuttgart, pe zgură.

A doua semifinală de la Wimbledon le va opune pe ucraineanca Marta Kostiuk (13 WTA) şi pe cehoaica Linda Noskova (12 WTA).

Agerpres