Florin Manea a dezvăluit ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina: ”100% sincer!”

Florin Manea a dezvăluit ce salariu are Radu Drăgușin la Fiorentina: ”100% sincer!” Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin a părăsit-o pe Tottenham și s-a întors în Serie A, de această dată la Fiorentina.

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radu dragusinFiorentinaSerie AsalariuTottenhamFlorin Manea
Din articol

Formația ”viola” l-a împrumutat pe Radu Drăgușin de la Tottenham cu obligație de cumpărare.

Salariul pe care Radu Drăgușin îl va încasa la Fiorentina

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Florin Manea, agentul lui Radu Drăgușin, a dat detalii din culisele transferului fundașului român la Fiorentina. Impresarul a dezmințit informațiile conform cărora fotbalistul român ar fi acceptat un salariu mai mic la gruparea din Serie A.

Manea susține că Drăgușin va încasa și la Fiorentina același salariu pe care acesta l-a avut și la Tottenham, adică de trei milioane de euro anual. În plus, Fiorentina le-a plătit londonezilor o sumă de bani pentru a obține împrumutul lui Radu Drăgușin.

Agentul lui Drăgușin a mai precizat faptul că fotbalistul român a refuzat oferte mai importante din punct de vedere financiar pentru a se întoarce în Serie A, un campionat pe care îl cunoaște foarte bine.

Nu este adevărat, vă spun 100% sincer că nu este adevărat. În primul rând că pe Radu nu îl interesează banii, dacă vedeți ce oferte a refuzat... Pe el îl interesează să facă o carieră, dar pe mine mă interesează ca el să nu piardă niciun ban.

Așa îmi arăt valoarea de agent, să mă asigur că oriunde ar merge nu merge mai jos, merge minim la ceea ce a avut. Da, Fiorentina îi plătește salariul, plătește și niște bani pentru împrumut. Radu primește exact același salariu, nici măcar un euro mai puțin”, a spus agentul Florin Manea la Digi Sport.

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