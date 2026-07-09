Cauza morții lui Gabi Mureșan. Explicațiile ISU Mureș

Gabi Mureșan s-a înecat într-un lac din județul Mureș

Primăria comunei Apold, care era condusă de Gabi Mureșan, a anunțat joi dimineață decesul fostului fotbalist. Conform unui comunicat emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, Mureșan s-a înecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

Gabi Mureșan a fost scos din apă, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor medicilor, primarul comunei Apold a decedat.

"În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață", se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.