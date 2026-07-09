Două decizii luate de arbitrul francez Francois Letexier și de brigada sa au stârnit furia egiptenilor, care au susținut inclusiv că "turneul este aranjat" în favoarea Argentinei lui Lionel Messi.
Pierluigi Collina, după Argentina - Egipt 3-2: "Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor"
La câteva ore după ce Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA și a solicitat excluderea brigăzii lui Letexier de la Cupa Mondială, Pierluigi Collina a acordat un interviu în care a răspuns acuzațiilor pe care le consideră nefondate.
"Să începem prin a spune că am disputat deja cu 50% mai multe meciuri decât la Cupa Mondială din 2002, iar până la final mai sunt de jucat încă opt partide de mare importanță.
Per ansamblu, suntem mulțumiți. Totuși, având în vedere numărul foarte mare de meciuri disputate într-o perioadă relativ scurtă, este firesc ca unele lucruri să nu decurgă așa cum ne-am dori. Când se întâmplă acest lucru, arbitrii sunt pregătiți să muncească și mai mult pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătiți pentru următorul meci.
Desigur, discuțiile constructive despre deciziile de arbitraj vor face întotdeauna parte din fotbal, însă acuzațiile nefondate nu își au locul în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială FIFA. Atunci când se întâmplă acest lucru, pot apărea reacții care duc la amenințări la adresa lor și a familiilor lor. Acest lucru este inacceptabil.
La fel, nimeni nu poate susține că activitatea departamentului de arbitraj al FIFA poate fi influențată de cineva, nici măcar de președintele FIFA, Gianni Infantino. El și-a exprimat întotdeauna sprijinul deplin pentru FIFA Team One, având încredere că ne desfășurăm activitatea în deplină independență. Arbitrii iau decizii cu bună credință și, la fel ca jucătorii și antrenorii, încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun", a spus Collina, pentru site-ul FIFA.
Collina: "Lisandro Martinez, călcat clar / Contact normal între Salah și Alvarez"
Ulterior, italianul a comentat cele două faze controversate reclamate de egipteni la meciul cu Argentina. Prima s-a petrecut în minutul 58, când golul de 2-0 al Egiptului a fost anulat pentru un fault comis cu câteva secunde bune înainte de Marwan Attia asupra lui Lisandro Martinez.
"După fiecare gol marcat, arbitrii VAR verifică faza de posesie ofensivă (Attacking Possession Phase – APP). Dacă este identificat un fault în faza premergătoare și se consideră că acesta a influențat marcarea golului, VAR va recomanda o revizuire la monitorul de la marginea terenului. Nu există o limită prestabilită nici în ceea ce privește distanța față de poartă, nici intervalul de timp dintre incident și înscrierea golului.
Un exemplu a fost în meciul dintre Argentina și Egipt, când egipteanul Marwan Attia, cu numărul 19, îl calcă clar pe picior pe argentinianul Lisandro Martinez, purtătorul numărului 6.
Considerăm că un fault rămâne un fault. Indiferent dacă acesta pare sau nu 'evident', dacă arbitrul nu l-a observat pe teren, atunci VAR poate interveni. În egală măsură, dacă în faza premergătoare unui gol nu este identificat niciun fault, VAR îl va informa pe arbitru în acest sens. Călcarea pe picior a unui adversar reprezintă un fault, în timp ce un fundaș care atinge mai întâi mingea și apoi intră într-un contact normal de joc nu comite o infracțiune", a spus Pierluigi Collina.
O altă fază controversată s-a petrecut în prelungiri, cu câteva secunde înainte ca Argentina să facă 3-2. Mohamed Salah s-a prăbușit în careul advers după un duel cu Julian Alvarez, însă Pierluigi Collina susține că a fost vorba de un "contact normal".
"Arbitrul și VAR au considerat că duelul dintre egipteanul Mohamed Salah și argentinianul Julian Alvarez a reprezentat un contact normal de joc.
Desigur, va exista întotdeauna un anumit grad de subiectivitate în cazul unor decizii, însă suntem mulțumiți de modul în care acest principiu a fost aplicat pe parcursul întregului turneu", a mai spus Collina.