Două decizii luate de arbitrul francez Francois Letexier și de brigada sa au stârnit furia egiptenilor, care au susținut inclusiv că "turneul este aranjat" în favoarea Argentinei lui Lionel Messi.

Pierluigi Collina, după Argentina - Egipt 3-2: "Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor"

La câteva ore după ce Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA și a solicitat excluderea brigăzii lui Letexier de la Cupa Mondială, Pierluigi Collina a acordat un interviu în care a răspuns acuzațiilor pe care le consideră nefondate.

"Să începem prin a spune că am disputat deja cu 50% mai multe meciuri decât la Cupa Mondială din 2002, iar până la final mai sunt de jucat încă opt partide de mare importanță.

Per ansamblu, suntem mulțumiți. Totuși, având în vedere numărul foarte mare de meciuri disputate într-o perioadă relativ scurtă, este firesc ca unele lucruri să nu decurgă așa cum ne-am dori. Când se întâmplă acest lucru, arbitrii sunt pregătiți să muncească și mai mult pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătiți pentru următorul meci.

Desigur, discuțiile constructive despre deciziile de arbitraj vor face întotdeauna parte din fotbal, însă acuzațiile nefondate nu își au locul în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială FIFA. Atunci când se întâmplă acest lucru, pot apărea reacții care duc la amenințări la adresa lor și a familiilor lor. Acest lucru este inacceptabil.

La fel, nimeni nu poate susține că activitatea departamentului de arbitraj al FIFA poate fi influențată de cineva, nici măcar de președintele FIFA, Gianni Infantino. El și-a exprimat întotdeauna sprijinul deplin pentru FIFA Team One, având încredere că ne desfășurăm activitatea în deplină independență. Arbitrii iau decizii cu bună credință și, la fel ca jucătorii și antrenorii, încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun", a spus Collina, pentru site-ul FIFA.