FOTO Verdictul lui Pierluigi Collina, după ce a analizat fazele controversate din Argentina - Egipt

Verdictul lui Pierluigi Collina, după ce a analizat fazele controversate din Argentina - Egipt CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul mare arbitru italian Pierluigi Collina (66 de ani), acum șeful departamentului de arbitraj al FIFA, a oferit o replică după numeroasele reacții dure apărute în urma meciului Argentina - Egipt 3-2, din optimile de finală ale Cupei Mondiale.

TAGS:
Pierluigi CollinaArgentinaEgipt
Din articol

Două decizii luate de arbitrul francez Francois Letexier și de brigada sa au stârnit furia egiptenilor, care au susținut inclusiv că "turneul este aranjat" în favoarea Argentinei lui Lionel Messi.

Pierluigi Collina, după Argentina - Egipt 3-2: "Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor"

La câteva ore după ce Federația Egipteană de Fotbal a depus o plângere oficială la FIFA și a solicitat excluderea brigăzii lui Letexier de la Cupa Mondială, Pierluigi Collina a acordat un interviu în care a răspuns acuzațiilor pe care le consideră nefondate.

"Să începem prin a spune că am disputat deja cu 50% mai multe meciuri decât la Cupa Mondială din 2002, iar până la final mai sunt de jucat încă opt partide de mare importanță.

Per ansamblu, suntem mulțumiți. Totuși, având în vedere numărul foarte mare de meciuri disputate într-o perioadă relativ scurtă, este firesc ca unele lucruri să nu decurgă așa cum ne-am dori. Când se întâmplă acest lucru, arbitrii sunt pregătiți să muncească și mai mult pentru a se asigura că sunt pe deplin pregătiți pentru următorul meci.

Desigur, discuțiile constructive despre deciziile de arbitraj vor face întotdeauna parte din fotbal, însă acuzațiile nefondate nu își au locul în sportul nostru. Nimeni nu poate pune la îndoială integritatea arbitrilor de la Cupa Mondială FIFA. Atunci când se întâmplă acest lucru, pot apărea reacții care duc la amenințări la adresa lor și a familiilor lor. Acest lucru este inacceptabil.

La fel, nimeni nu poate susține că activitatea departamentului de arbitraj al FIFA poate fi influențată de cineva, nici măcar de președintele FIFA, Gianni Infantino. El și-a exprimat întotdeauna sprijinul deplin pentru FIFA Team One, având încredere că ne desfășurăm activitatea în deplină independență. Arbitrii iau decizii cu bună credință și, la fel ca jucătorii și antrenorii, încearcă întotdeauna să dea tot ce au mai bun", a spus Collina, pentru site-ul FIFA.

Collina: "Lisandro Martinez, călcat clar / Contact normal între Salah și Alvarez"

Ulterior, italianul a comentat cele două faze controversate reclamate de egipteni la meciul cu Argentina. Prima s-a petrecut în minutul 58, când golul de 2-0 al Egiptului a fost anulat pentru un fault comis cu câteva secunde bune înainte de Marwan Attia asupra lui Lisandro Martinez.

"După fiecare gol marcat, arbitrii VAR verifică faza de posesie ofensivă (Attacking Possession Phase – APP). Dacă este identificat un fault în faza premergătoare și se consideră că acesta a influențat marcarea golului, VAR va recomanda o revizuire la monitorul de la marginea terenului. Nu există o limită prestabilită nici în ceea ce privește distanța față de poartă, nici intervalul de timp dintre incident și înscrierea golului.

Un exemplu a fost în meciul dintre Argentina și Egipt, când egipteanul Marwan Attia, cu numărul 19, îl calcă clar pe picior pe argentinianul Lisandro Martinez, purtătorul numărului 6.

Considerăm că un fault rămâne un fault. Indiferent dacă acesta pare sau nu 'evident', dacă arbitrul nu l-a observat pe teren, atunci VAR poate interveni. În egală măsură, dacă în faza premergătoare unui gol nu este identificat niciun fault, VAR îl va informa pe arbitru în acest sens. Călcarea pe picior a unui adversar reprezintă un fault, în timp ce un fundaș care atinge mai întâi mingea și apoi intră într-un contact normal de joc nu comite o infracțiune", a spus Pierluigi Collina.

O altă fază controversată s-a petrecut în prelungiri, cu câteva secunde înainte ca Argentina să facă 3-2. Mohamed Salah s-a prăbușit în careul advers după un duel cu Julian Alvarez, însă Pierluigi Collina susține că a fost vorba de un "contact normal".

"Arbitrul și VAR au considerat că duelul dintre egipteanul Mohamed Salah și argentinianul Julian Alvarez a reprezentat un contact normal de joc.

Desigur, va exista întotdeauna un anumit grad de subiectivitate în cazul unor decizii, însă suntem mulțumiți de modul în care acest principiu a fost aplicat pe parcursul întregului turneu", a mai spus Collina.

Foto: FIFA.com

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
ULTIMELE STIRI
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Explicațiile ISU Mureș
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Explicațiile ISU Mureș
FCSB, „sumă imensă” pentru Octavian Popescu de la o fostă câștigătoare a Ligii Campionilor! Decizia lui Gigi Becali
FCSB, „sumă imensă” pentru Octavian Popescu de la o fostă câștigătoare a Ligii Campionilor! Decizia lui Gigi Becali
Cine a fost Gabi Mureșan, fotbalist de Champions League: 3 titluri de campion al României, 9 trofee și 9 selecții la naționala tricoloră
Cine a fost Gabi Mureșan, fotbalist de Champions League: 3 titluri de campion al României, 9 trofee și 9 selecții la naționala tricoloră
Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!
Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!
Poate noua generație ce au reușit Federer, Nadal și Djokovic? Unul dintre cei mai buni antrenori din România a răspuns
Poate noua generație ce au reușit Federer, Nadal și Djokovic? Unul dintre cei mai buni antrenori din România a răspuns
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza sferturilor de finală

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB

Reacția lui Ștefan Târnovanu când a auzit ce jucător este așteptat să semneze cu FCSB

FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul

FCSB - Al-Jazira 1-0. Fosta campioană a României a învins-o pe noua echipă a lui Cosmin Olăroiu. Cine a decis meciul

Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!

Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!



Recomandarile redactiei
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Explicațiile ISU Mureș
Cauza morții lui Gabi Mureșan. Explicațiile ISU Mureș
Cine a fost Gabi Mureșan, fotbalist de Champions League: 3 titluri de campion al României, 9 trofee și 9 selecții la naționala tricoloră
Cine a fost Gabi Mureșan, fotbalist de Champions League: 3 titluri de campion al României, 9 trofee și 9 selecții la naționala tricoloră
FCSB, „sumă imensă” pentru Octavian Popescu de la o fostă câștigătoare a Ligii Campionilor! Decizia lui Gigi Becali
FCSB, „sumă imensă” pentru Octavian Popescu de la o fostă câștigătoare a Ligii Campionilor! Decizia lui Gigi Becali
Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!
Gabi Mureșan, fostul campion cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani!
Cum ar putea arăta FCSB în noul sezon, cu ”cel mai bun jucător din România” în formula de start
Cum ar putea arăta FCSB în noul sezon, cu ”cel mai bun jucător din România” în formula de start
Alte subiecte de interes
Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA
Mondial încheiat pentru Istvan Kovacs? Vestea dată azi de FIFA
Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială! Collina i-a dat vestea personal
Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială! Collina i-a dat vestea personal
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
„Cum să faci așa? E un psihopat!” Gestul istoric al portarului din Congo fix înainte să elimine Egipt de la Cupa Africii
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
Egiptul lui Mohamed Salah, OUT de la Cupa Africii! Portarul a transformat penalty-ul decisiv
CITESTE SI
Emmanuel Macron, la jogging prin Ankara cu celebrii săi ochelari. I-a salutat pe localnici cu „Bonjour!”. GALERIE FOTO

stirileprotv Emmanuel Macron, la jogging prin Ankara cu celebrii săi ochelari. I-a salutat pe localnici cu „Bonjour!”. GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro

stirileprotv ”Dacia Striker arată izbitor”. Cea mai frumoasă mașină românească i-a cucerit pe cei de la Top Gear. Și costă sub 25.000 euro

ANSVSA: Carantină națională pentru 30 de zile. Filtre rutiere în toată țara, intervin Poliția și Jandarmeria

stirileprotv ANSVSA: Carantină națională pentru 30 de zile. Filtre rutiere în toată țara, intervin Poliția și Jandarmeria

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!