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Încă o lovitură pentru FC Barcelona! Puștiul-minune al Germanilor, aproape de a semna cu un club din Bundesliga

Încă o lovitură pentru FC Barcelona! Puștiul-minune al Germanilor, aproape de a semna cu un club din Bundesliga

Încă o lovitură pentru FC Barcelona! Puștiul-minune al Germanilor, aproape de a semna cu un club din Bundesliga

"Bătaie" pentru Adeyemi. Un colos din Premier League și campioana Germaniei merg umăr la umăr pentru a-l transfera

"Bătaie" pentru Adeyemi. Un colos din Premier League și campioana Germaniei merg umăr la umăr pentru a-l transfera

După hat-trick-ul de la națională, Karim Adeyemi a făcut show și la Borussia Dortmund, care urcă pe locul 1 în Bundesliga!

Directorul sportiv Deco este aproape de a finaliza transferul atacantului german de bandă dreapta de la Borussia Dortmund, Karim Adeyemi (24 de ani).

Karim Adeyemi, aproape de Barcelona

Acordul cu Barcelona este practic încheiat, în mare parte datorită intervenției lui Hansi Flick, notează publicația spaniolă AS.

Antrenorul neamț al catalanilor a vorbit deja cu jucătorul pentru a-i explica proiectul și planurile sale pentru eventualitatea în care acesta se va alătura formației de pe Camp Nou.

Deco a înaintat o ofertă formală clubului german, potrivit sursei citate, având în vedere faptul că angajamentul jucătorului expiră în iunie 2027, ceea ce înseamnă că ar putea pleca gratuit anul viitor.

Catalanii continuă să se întărească în atac

Până acum, în atac, Barcelona s-a întărit cu atacantul englez Anthony Gordon, pentru care a plătit 70 de milioane către Newcastle.

Catalanii continuă să insiste asupra transferului argentinianului Julian Alvarez, după ce au prezentat o ofertă inițială de 100 de milioane, pe care Atletico a respins-o.

Adeyemi este o extremă versatilă, care poate juca pe ambele flancuri. Viteza și capacitatea de a dezechilibra apărarea sunt punctele sale forte.

În cele patru sezoane petrecute la Borussia Dortmund, a marcat 36 de goluri în 146 de apariții.