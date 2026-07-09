De trei ori campion al României cu CFR Cluj, de trei ori câștigător al Cupei României și al Supercupei, Gabi Mureșan s-a retras în 2017 și s-a întors în comuna sa natală, Apold, unde a devenit primar și se afla la al doilea ”mandat”.

Potrivit punctul.ro, se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat într-un lac situat între localitățile Saeș și Apols. Echipajele de intervenții au efectuat manevrele de resuscitare, dar Mureșan nu a mai putut fi salvat.

Gabi Mureșan, fostul fotbalist de la CFR Cluj, a murit la 44 de ani

„Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

Gabi Mureșan, în 2022: ”Cea mai frumoasă amintire? Titlul câștigat în 2008”

La finalul anului 2022, Gabi Mureșan a spus într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro care au fost cele mai plăcute amintiri din cariera sa de fotbalist. Toate sunt legate de CFR Cluj!

Nu lipsesc victoria de la Roma (2-1, cu golurile marcate de Culio), primul titlu din istoria CFR-ului, câștigat pe terenul rivalei U Cluj și victoria istorică a ardelenilor pe Old Trafford cu Manchester United, în Champions League.

„Una ar fi victoria de la Roma. Prima, dintre toate trei, ar fi titlul câștigat pe terenul lui U Cluj, primul titlu câștigat de CFR. Pot să zic că și victoria de pe Old Trafford, chiar dacă am rămas cu gust amar că nu am reușit să ne calificăm mai departe, deși am făcut zece puncte”, spunea Mureșan.

Gabi Mureșan a câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.