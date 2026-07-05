Catalanii sunt în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski, care a plecat liber de contract în SUA, la Chicago Fire.

Principala țintă a Barcelonei pentru poziția de atacant central este Julian Alvarez, dar aducerea sa pare extrem de complicată în acest moment.

„Te vei transfera la Barcelona?” Ce a răspuns golgheterul Spaniei

Presa din Spania îl consideră pe Mikel Oyarzabal o variantă excelentă în cazul în care transferul lui Julian Alvarez nu va putea fi realizat.

Cu patru goluri la această ediție de Campionat Mondial, golgheterul Spaniei de la acest turneu a trecut rapid peste prestația modestă din meciul contra Capului Verde și a reușit câte o „dublă” cu Arabia Saudită și împotriva Austriei, în „16-imi”.

Oyarzabal a fost întrebat dacă va merge la Barcelona în această vară și nu a ezitat să ofere un răspuns.

„(n.r. Te vei transfera la Barcelona?) Am mai spus asta, sunt foarte fericit la Real Sociedad. Este casa mea, e un loc în care mă simt în siguranță, simt încurajare, chiar și în cele mai dificile momente. Datorită lui Real Sociedad sunt aici (n.r. la Campionatul Mondial)”, a spus Mikel Oyarzabal, citat de mundodeportivo.com.

Atacantul a reușit 18 goluri și patru pase decisive în tricoul lui Real Sociedad, în 40 de partide jucate în stagiunea trecută.

Mikel Oyarzabal este cotat la 25 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.