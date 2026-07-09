LIVE TEXT Dinamo Kiev - U Cluj, debut de foc pentru ardeleni în Europa League, de la ora 20:00!

Dinamo Kiev - U Cluj, debut de foc pentru ardeleni în Europa League, de la ora 20:00! Europa League
SPORT.RO
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Vicecampioana României este antrenată de Cristiano Bergodi.

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Dinamo Kiev - U ClujU ClujCristiano BergodiAlexandru ChipciuEuropa League
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Dinamo Kiev - U Cluj

Meciul se joacă în Polonia, la Lublin

U Cluj întâlnește astăzi, pe Arena Lublin din Lublin (Polonia), de la ora 20:00, formaţia ucraineană Dinamo Kiev, în prima manşă a turului I preliminar din Europa League. 

Meciul din manşa secundă este programat pe 16 iulie, pe Cluj Arena, de la ora 20:30.

Antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat miercuri, la conferinţa de presă, că îşi doreşte ca jucătorii săi să arate un fotbal frumos în partida de joi seara, din prima manşă a turului întâi preliminar al Europa League, cu Dinamo Kiev, despre care a afirmat că este un colos al fotbalului din Europa de Est.

Cristiano Bergodi despre adversara Dinamo Kiev: ”Un colos”

"Mă interesează ca echipa mea să arate un fotbal frumos în faţa unui colos din Europa de Est.

Acest meci este unul dintre cele mai importante din istoria lui 'U' Cluj şi sper să facem o figură frumoasă", a declarat tehnicianul italian.

Căpitanul Alexandru Chipciu a făcut o analiză a adversarilor, precizând că sunt foarte rapizi.

Alex Chipciu: ”E puţin surprinzător că au fost pe locul 4”

"Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă mare din Estul Europei. Într-adevăr, acum au traversat o perioadă grea în campionat, e puţin surprinzător că au fost pe locul 4, dar se mai întâmplă în viaţa unei echipe.

Au mulţi ucraineni tineri, dornici de performanţă. Am văzut şi la analiza video că sunt o echipă periculoasă pe tranziţii, sunt foarte rapizi, cum au arătat şi în meciurile amicale", a afirmat Alexandru Chipciu, conform site-ul oficial al echipei clujene.

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