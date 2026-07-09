Horațiu Moldovan pleacă de la Atletico Madrid: ”Va ajunge astăzi!”

Jurnalistul turc Erol Evcen a anunțat recent că Eyupspor a ajuns la un acord cu Atletico Madrid și cu portarul român pentru transferul acestuia.

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Tot Evcen a dezvăluit faptul că goalkeeper-ul român va ajunge joi seară la Istanbul pentru a semna contractul cu Eyupspor.

Deocamdată nu au ieșit la suprafață detaliile mutării, însă, în contextul în care portarul român mai avea doar un an de contract cu Atletico Madrid, mutarea va fi cel mai probabil una definitivă.

Sezonul trecut, la Eyupspor, au evoluat și atacanții români Dorin Rotariu și Denis Drăguș.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Horațiu Moldovan, conform Transfermarkt.

28 de ani are Horațiu Moldovan.

Portarul român a mers stagiunea precentă sub formă de împrumut la Real Oviedo, însă nu a primit prea multe șanse nici la echipa care a retrogradat în liga secundă la finalul sezonului precedent.