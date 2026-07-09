Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! 90.000.000 de € costă fotbalistul dorit de ”cormorani”

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! 90.000.000 de € costă fotbalistul dorit de ”cormorani” Premier League
SPORT.RO
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Echipa de pe Anfield a bifat deja primele achiziții.

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Liverpool i-a transferat pe Jeremy Jacquet (63,6 milioane de euro de la Stade Rennais) și pe Victor Munoz (40 milioane de euro de la CA Osasuna) în această perioadă de mercato.

Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Mohamed Salah! 90.000.000 de € costă fotbalistul dorit de ”cormorani”

”Cormoranii” au rămas fără Ibrahima Konate, Andrew Robertson, Mohamed Salah și Rhys Williams. Pentru starul egiptean, eliminat recent de la Campionatul Mondial din 2026 după meciul cu Argentina, Liverpool a pus ochii pe un înlocuitor.

Este vorba despre Yankuba Minteh, scrie Transfer News Live, care citează TEAMtalk. Minteh este originar din Gambia, are 21 de ani și este evaluat de site-urile de specialitate la 45 de milionae de euro.

  • El joacă la Brighton din vara lui 2024, când ”pescărușii” l-au cumpărat de la Newcastle pentru 35 de milioane de euro

Ca să-l cedeze acum la Liverpool, care îl vrea pe Minteh pe Anfield pentru golul rămas în compartimentul ofensiv în urma despărțirii de Salah, Brighton cere nu mai puțin de 90 de milioane de euro.

Cifrele lui Yankuba Minteh

  • Brighton: 73 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 9 pase decisive
  • Feyenoord: 37 meciuri jucate, 11 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Odense: 17 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 5 pase decisive

Noul transfer de la Rapid, fanul #1 al lui Liverpool. Jason Kodor: ”Dorința mea cea mai mare e să ajung acolo”

Kodor se află acum cu Rapid într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden. Fotbalistul a oferit un interviu reporterului Pro TV, Matilda Popa, în care a evidențiat, printre altele, că echipa sa favorită din străinătate este Liverpool.

Bucureșteanul cu cetățenie australiană a evidențiat că urmărește meciurile ”cormoranilor” din Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO, alături de tatăl său.

”(n.r. Care e echipa ta favorită?) Liverpool, datorită lui tata. El mi-a adus pasiunea pentru Liverpool. De când eram mic și chiar și acum ne uităm împreună la meciurile lui Liverpool. La fiecare meci e o pasiune incredibilă, la fiecare acțiune suntem acolo de parcă suntem pe teren.

Nu am fost niciodată pe Anfield, dar e dorința mea cea mai mare să ajung acolo”, a spus Kodor.

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