Barcelona pregătește încă un transfer spectaculos

Barcelona pregătește încă un transfer spectaculos La Liga
SPORT.RO
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Barcelona lucrează din greu la un transfer spectaculos.

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BarcelonaJoao Cancelo
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Joao Cancelo (32 de ani) a fost împrumutat la Barcelona în a doua parte a sezonului precedent, dar este de așteptat ca gruparea catalană să-l transfere definitiv pe portughezul care evoluează pe postul de fundaș stânga.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Barcelona face toate eforturile pentru a rezolva transferul definitiv al portughezului de la Al-Hilal până la finalul perioadi de mercato. Negocierile sunt în curs de desfășurare, dar nu s-a ajuns, momentan, la un acord.

Barcelona lucrează la transferul lui Joao Cancelo

În ceea ce-l privește pe Cancelo, acesta vrea un transfer definitiv la Barcelona. Asta s-a întâmplat și în iarnă, dar cluburile au ajuns la un acord doar pentru un împrumut.

În cazul lui Cancelo, acesta este al doilea împrumut la Barcelona, după cel din perioada 2023-2024. Manchester City era clubul care îl deținea atunci pe starul lusitan.

Pentru Barcelona, Cancelo a strâns 65 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori și să ofere alte nouă pase decisive.

Barcelona ar pregăti 130.000.000 de € pentru transferul lu Alvarez

Joan Laporta și compania pregătesc o ofertă de 130 de milioane de euro în schimbul lui Julian Alvarez, conform Mundo Deportivo. Rămâne de văzut dacă starul argentinian va ajunge în cele din urmă la echipa antrenată de Hansi Flick.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.

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