Barcelona pregătește încă un transfer spectaculos

Joao Cancelo (32 de ani) a fost împrumutat la Barcelona în a doua parte a sezonului precedent, dar este de așteptat ca gruparea catalană să-l transfere definitiv pe portughezul care evoluează pe postul de fundaș stânga.

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Barcelona face toate eforturile pentru a rezolva transferul definitiv al portughezului de la Al-Hilal până la finalul perioadi de mercato. Negocierile sunt în curs de desfășurare, dar nu s-a ajuns, momentan, la un acord.

Barcelona lucrează la transferul lui Joao Cancelo

În ceea ce-l privește pe Cancelo, acesta vrea un transfer definitiv la Barcelona. Asta s-a întâmplat și în iarnă, dar cluburile au ajuns la un acord doar pentru un împrumut.

În cazul lui Cancelo, acesta este al doilea împrumut la Barcelona, după cel din perioada 2023-2024. Manchester City era clubul care îl deținea atunci pe starul lusitan.

Pentru Barcelona, Cancelo a strâns 65 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze de șase ori și să ofere alte nouă pase decisive.