Condițiile incredibile în care Barcelona a acceptat plecarea lui Marc-Andre ter Stegen! Cu cine semnează portarul

Marc-Andre ter Stegen pleacă de la Barcelona

În această vară, aventura lui Marc-Andre ter Stegen la Barcelona se apropie de final. Portarul german este foarte aproape de un împrumut în prima ligă din Țările de Jos, la Ajax. Clubul catalan și gruparea din Amsterdam au ajuns la un acord de principiu, după cum anunță publicațiile de presă sportivă din Spania.

Reamintind, fostul căpitan al Barcelonei vine după un sezon dificil. În a doua parte a stagiunii trecute a evoluat sub formă de împrumut la Girona, însă o accidentare la tendon, care a necesitat o intervenție chirurgicală în luna februarie, l-a limitat la doar două apariții.

Marc-Andre ter Stegen, de la Barcelona la Ajax sub formă de împrumut

În cei peste zece ani petrecuți pe Camp Nou, Marc-Andre ter Stegen a adunat 423 de meciuri în tricoul Barcelonei. Portarul german a păstrat poarta intactă în 176 dintre acestea și a încasat, în total, 416 goluri.

Acum, el este la un pas să semneze un împrumut cu Ajax Amsterdam, cluburile fiind deja de acord cu mutarea. Se pare că Barcelona va asigura o mare parte din plata salariului portarului, iar acest aspect cântărește serios în acceptul ”lăncierilor”.

Barcelona plătește 90 la sută din salariul lui ter Stegen la Ajax

Ajax a transmis că nu îi poate suporta integral salariul lui Marc-Andre ter Stegen, ci în jur de 10-15 la sută din această sumă. Altfel spus, catalanii îi achită portarului german în jur de 16 milioane de euro pe an.

În acest caz, Barcelona este nevoită să achite în jur de 14 milioane de euro pentru salariul unui jucător pe care nu îl folosește. Tehnicianul Hansi Flick le-a transmis deja șefilor că portarul german nu face parte din planurile sale.