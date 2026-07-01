FC Barcelona confirmă oferta pentru fotbalistul cotat la 100.000.000 de €: ”Nu stăm la mila nimănui”

FC Barcelona trage cu dinții de transferul lui Julian Alvarez de la Atletico Madrid. Cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul vrea și el să joace în culorile grupării Blaugrana.

Cel puțin asta spune Joan Laporta, omul cu banii de la Barcelona, care susține că îl vrea pe Alvarez la club încă de când fotbalistul era legitimat la Manchester City.

Laporta a evidențiat că a trimis o ofertă pentru Alvarez, doar că Atletico Madrid a blocat mutarea argentinianului. Clubul de pe ”Metropolitano” nu dispun de alte alternative în atac în cazul cedării lui Alvarez.

”Am vorbit personal cu Atletico Madrid și am clarificat situația. Deco le-a făcut o ofertă de o anumită sumă pentru acest jucător (n.r. Julian Alvarez).

Știm că el vrea să vină la Barca de ceva timp, chiar de când era la City. Am făcut această ofertă cu tot respectul pentru Atletico, Cerezo și Gil Marin au tot respectul meu.

Au văzut oferta și mi-au spus că nu plănuiesc să-l vândă, pentru că nu au o altă alternativă pentru el și le-am spus că dacă găsesc o alternativă, oferta mea rămâne fermă.

O să rămână cât timp se poate, dar nu vom sta nici la mila lui Atletico cu această chestiune. Ne știm intențiile și dacă ei vor să continue, o să fim foarte bucuroși. Avem o relație bună”, a spus Joan Laporta, potrivit Barca Universal.

Cifrele lui Julian Alvarez

River Plate: 122 meciuri jucate, 54 goluri înscrise, 31 pase deicisve

Atletico Madrid: 106 meciuri jucate, 49 goluri înscrise, 17 pase decisive

Manchester City: 103 meciuri jucate, 36 goluri înscrise, 19 pase decisive

Barcelona ar pregăti 130.000.000 de € pentru transferul lu Alvarez

Joan Laporta și compania pregătesc o ofertă de 130 de milioane de euro în schimbul lui Julian Alvarez, conform Mundo Deportivo. Rămâne de văzut dacă starul argentinian va ajunge în cele din urmă la echipa antrenată de Hansi Flick.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.