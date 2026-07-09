Turcii îi dau o veste bună lui Gigi Becali: anunțul făcut despre Denis Drăguș

Turcii îi dau o veste bună lui Gigi Becali: anunțul făcut despre Denis Drăguș Stranieri
SPORT.RO
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Denis Drăguș este atacantul pe care Gigi Becali îl consideră ”cel mai bun fotbalist român”, iar patronul de la FCSB speră să îl poată transfera în această vară.

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denis dragusFCSBTrabzonsporTransferimprumutGigi Becali
Din articol

Mutarea este complicată. Chiar dacă Denis Drăguș nu mai face parte din planurile lui Trabzonspor, fotbalistul mai are contract cu gruparea turcă până în vara anului 2028.

Gigi Becali primește o veste bună din partea turcilor despre Denis Drăguș

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Denis dragus interviu 300526
Denis Drăguș, la Trabzonspor / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
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Presa din Turcia a scris joi că Denis Drăguș nu mai este binevenit la Trabzonspor, iar bașkanii încearcă să scape de fotbalistul român dorit și de Gigi Becali la FCSB.

Chiar dacă prima opțiune pentru cei de la Trabzonspor este să îl vândă definitiv pe Denis Drăguș și să obțină în schimbul atacantului român o sumă consistentă, Gigi Becali primește și o veste bună.

Se pare că șefii de la Gaziantep nu exclud posibilitatea să îl împrumute pe Drăguș și în acest sezon, în contextul în care fotbalistul nu face parte în niciun fel din planurile echipei. Așadar, în cazul în care nu va apărea o echipă gata să plătească o sumă de transfer pentru Denis Drăguș, Gigi Becali poate spera că îl va aduce pe atacant la FCSB măcar sub formă de împrumut.

  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Se pare că Trabzonspor intenționează fie să obțină o sumă din transferul jucătorului, fie să îl împrumute.

Trabzonspor nu îl include pe Drăguș în planurile pentru linia de atac din noul sezon. Clubul analizează mai multe variante pentru compartimentul ofensiv și este dispus să îi permită lui Drăguș să plece, fie prin transfer definitiv, fie sub formă de împrumut”, a scris 61saat.com.

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