Arsenal îi suflă Barcelonei transferul verii: „tunarii” pun 150.000.000 de euro pe masă

Barcelona l-a transferat oficial pe Anthony Gordon și este foarte aproape să anunțe venirea lui Karim Adeyemi.

Însă, catalanii nu au rezolvat încă transferul verii, la care se lucrează intens în birourile din Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Barcelona, ofertă de 130.000.000 de euro

Hansi Flick a rostit un singur nume în momentul în care a fost întrebat despre un posibil înlocuitor al lui Robert Lewandowski: Julian Alvarez.

Atletico Madrid a transmis clar că nu va renunța ușor la super jucătorul adus în urmă cu două sezoane de la Manchester City și nu a acceptat încă oferta de 100 de milioane de euro făcută de rivala catalană, chiar dacă jucătorul și-a exprimat dorința de a părăsi clubul în această vară.

The Idependent scrie că Barcelona este gata să facă o nouă ofertă de 130 de milioane de euro pentru a-l transfera pe starul argentinian, dar ar putea să aibă concurență serioasă.