Arsenal îi suflă Barcelonei transferul verii: „tunarii” pun 150.000.000 de euro pe masă

Arsenal îi suflă Barcelonei transferul verii: „tunarii” pun 150.000.000 de euro pe masă Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Arsenal este gata să îi „fure” Barcelonei ținta verii.

TAGS:
ArsenalBarcelonaJulian AlvarezAtletico MadridTransferPremier League
Din articol

Barcelona l-a transferat oficial pe Anthony Gordon și este foarte aproape să anunțe venirea lui Karim Adeyemi.

Însă, catalanii nu au rezolvat încă transferul verii, la care se lucrează intens în birourile din Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Barcelona, ofertă de 130.000.000 de euro

Hansi Flick a rostit un singur nume în momentul în care a fost întrebat despre un posibil înlocuitor al lui Robert Lewandowski: Julian Alvarez.

Atletico Madrid a transmis clar că nu va renunța ușor la super jucătorul adus în urmă cu două sezoane de la Manchester City și nu a acceptat încă oferta de 100 de milioane de euro făcută de rivala catalană, chiar dacă jucătorul și-a exprimat dorința de a părăsi clubul în această vară.

The Idependent scrie că Barcelona este gata să facă o nouă ofertă de 130 de milioane de euro pentru a-l transfera pe starul argentinian, dar ar putea să aibă concurență serioasă.

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Julian Alvarez / Foto: Getty Images.
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez / Foto IMAGO
Julian Alvarez, în Atletico - Real / Foto IMAGO
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Arsenal dă 150.000.000 de euro și îi fură ținta Barcelonei 

Aceeași sursă dezvăluie că Arsenal își dorește să inter în cursa pentru semnătura lui Alvarez, iar tunarii vor să rezolve rapid mutarea, înainte de începerea presezonului, pe 20 iulie.

„Tunarii” sunt gata să ofere 150.000.000 de euro în schimbul atacantului de 26 de ani, iar madrilenii ar prefera clar să nu își vândă jucătorul către o rivală directă.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Julian Alvarez și ce va alege jucătorul, dar englezii adaugă că fotbalistul nu ar spune „nu” unui transfer la formația londoneză.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.

100 de milioane de euro este cota atacantului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. 

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