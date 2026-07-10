E gata! Fotbalistul cu origini românești semnează cu Barcelona

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Renumitul agent Fabrizio Romano a anunțat că Barcelona a ajuns la un acord cu Borussia Dortmund, iar Karim Adeyemi va semna contractul cu formația de pe Camp Nou.

Catalanii vor plăti 22 de milioane de euro, dar la această sumă se vor adăuga și bonusuri în valoare de 7 milioane de euro, în funcție de câștigarea titlului și de numărul aparițiilor pe teren ale fotbalistului.

Barcelona a fost singura variantă pentru Karim Adeyemi, iar fotbalistul ajuns la 24 de ani va semna un contract valabil pe următoarele cinci sezoane.