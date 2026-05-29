Atletico Madrid neagă că ar fi primit o ofertă oficială de la Barcelona pentru Julian Alvarez: „Este doar o altă minciună”, au declarat surse din cadrul clubului pentru AS.

Atletico Madrid insistă asupra acestui punct și adaugă că, chiar dacă ar sosi o ofertă, „aceasta nu va fi luată în considerare”.

Printr-un raport publicat de sursa citată, Atlético Madrid a precizat ieri că nu este dispusă să-l vândă pe Julian Alvarez la Barcelona: „Nu este de vânzare”, a reiterat clubul madrilen.

Atletico Madrid este foarte fermă în privința lui Julian Alvarez și a viitorului său. Conducerea sportivă a clubului mizează pe jucător pentru sezonul următor.

Alvarez, statistică impresionantă la Atletico Madrid

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 90 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 106 de partide, reușind să înscrie 49 de goluri și să ofere alte 17 pase decisive.

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.