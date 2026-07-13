Antrenorul Amir Ghalenoei şi-a prelungit contractul cu echipa Iranului până la Cupa Asiei din Arabia Saudită, care va avea loc în ianuarie 2027, a confirmat duminică federaţia naţională de fotbal, conform Reuters.

Ghalenoei, care a condus naţionala iraniană la trei remize consecutive la Cupa Mondială, ratând la limită un loc în fazele eliminatorii, este la conducerea echipei din 2023.

Amir Ghalenoei, antrenorul Iranului, va rămâne pe banca naționalei

''Domnul Ghalenoei va rămâne antrenorul principal al echipei naţionale'', a declarat preşedintele federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, citat de Tehran Times. ''Am primit deja planurile sale pentru Cupa Asiei AFC. Stagiul de antrenament a echipei naţionale pentru următoarea fereastră internaţională FIFA va începe în curând. De asemenea, sunt planificate mai multe evoluţii pentru echipele noastre naţionale'', a mai spus Taj.

Ghalenoei se află la a al doilea său mandat ca selecţioner al Iranului, după ce a condus echipa până în sferturile de finală ale Cupei Asiei în 2007 şi în semifinale în 2023. Iranul a cucerit titlul de campioană a Asiei de trei ori, cel mai recent fiind în 1978.

Următoarea ediţie a Cupei Asiei va începe pe 7 ianuarie, iar finala va avea loc la Riad pe 5 februarie. Iranul a fost repartizată în Grupa C alături de Siria, Kârgâzstan şi China.

Agerpres