În urmă cu patru ani, FC Barcelona le-a plătit celor de la Leeds 58 de milioane de euro pentru serviciile lui Raphinha, care a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători din lotul catalanilor.

În patru ani, a bifat 177 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 75 de reușite și, pe deasupra, a oferit și 59 de pase decisive, în aproape 12.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.

80.000.000 de € pentru transferul starului de la FC Barcelona! Clubul îi pregătește un salariu astronomic

Conform Mundo Deportivo, Raphinha este principala țintă în această fereastră de transferuri pentru Al Hilal, clubul din Arabia Saudită care a terminat pe poziția secundă în primul eșalon în stagiunea recent încheiată.

Publicația spaniolă anterior menționată a scris că Al Hilal e gata să pună la dispoziție 80.000.000 de euro pentru serviciile lui Raphhina, căruia vor să-i ofere și un salariu mult mai mare decât cel pe care-l are la FC Barcelona.

Conform Capology, Raphinha are un salariu brut de aproape 17 milioane de euro pe sezon la FC Barcelona

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu transferul lui Raphinha, care s-a accidentat la Campionatul Mondial din 2026 în meciul Brazilia - Haiti 3-0 și nu a mai prins niciun minut cu Scoția, Japonia și Norvegia.

Cifrele lui Raphinha