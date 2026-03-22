Cosmin Contra (50 de ani) trăiește o situație paradoxală! „Guriță“ e în Qatar, într-o zonă „fierbinte“ a lumii, unde focurile războiului au cuprins întreaga regiune, însă are motive de satisfacție.

Explicația e simplă și ține de faptul că, din punct de vedere fotbalistic, lui Contra îi merge excelent! Instalat la Al-Arabi Doha din octombrie, românul a făcut o treabă remarcabilă. Și a ridicat penultima clasată din Qatar Stars League până pe locul 6. Mai mult decât atât, Contra tocmai a învins liderul Al-Sadd, formație pregătită de Roberto Mancini. Acest ultim rezultat i-a convins pe șefii lui Contra: românul reprezintă „lozul câștigător“ în ceea ce privește banca tehnică! Drept urmare, lui Contra i s-a prelungit contractul până în 2028, în schimnul unui salariu „regal“, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Promisiunea arabilor pentru Contra: 4-5 jucători de top, în vară

Având în vedere că actuala stagiune se apropie de final, Al-Arabi poate ținti doar locul 4 în campionat, în cele patru etape rămase. Obiectivul principal e câștigarea Amir Cup, a doua competiție fotbalistică pe plan local. Aici, trupa pregătită de Contra a ajuns în sferturi.

După ce a scos echipa din zona retrogradării din octombrie până acum, Contra are gânduri mari pentru sezonul viitor. Și, în acest context, a acceptat să-și prelungească acordul doar după ce șefii săi i-au oferit asigurări că Al-Arabi va fi o echipă întărită, în vară.

„În perioada de transferuri, Contra poate aduce 4 sau 5 jucători. I s-a promis că jucătorii transferați vor fi suficient de buni, astfel încât să joace în primul 11. Conducerea i-a oferit asigurări românului că, în sezonul următor, Al-Arabi va avea un lot competitiv, pentru a ataca pozițiile fruntașe de la începutul campionatului. Șefii clubului sunt hotărâți să facă investițiile necesare, după ce s-au convins că românul Cosmin Contra e omul potrivit pentru a readuce echipa în prim-planul fotbalului din Qatar“, au notat jurnaliștii arabi.

De când pregătește formația din Doha, Contra are un bilanț foarte bun, în Qatar Stars League: 13 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri și doar 2 înfrângeri.