Al-Arabi nu-i va mai da drumul lui Cosmin Contra (50 de ani) prea curând! Pentru că ce face „Guriță“ în Qatar, în acest sezon, e de-a dreptul remarcabil!

Instalat în octombrie la penultima clasată din campionat în acel moment, Contra a „metamorfozat“ formația din Doha. Dovadă și faptul că, astăzi, Al-Arabi e pe 5 și tocmai a învins cea mai tare echipă din Qatar, Al-Sadd Doha, la capătul unui duel spectaculos.

Contra, victorie dramatică în fața echipei lui Mancini

Într-o partidă din etapa a 19-a, Al-Arabi a primit vizita liderului din Qatar Stars League. Iar trupa lui Mancini a marcat pentru 1-0, în minutul 54, deși evolua în zece oameni din minutul 41. Fostul star al lui Liverpool, Roberto Firmino, a fost cel care a deschis scorul.

Ce a urmat după 1-0 pentru Al-Sadd? Remontada reușită de Al-Arabi, impulsionată de pe margine de un Contra energic, ca de obicei. Sarabia a egalat, în minutul 82, iar Lihadji a înscris golul victoriei, de 2-1 pentru Al-Arabi, în minutul 88.

Rezultatul final e o veste excelentă și pentru Florinel Coman! Pentru că, în cazul în care Al-Gharafa va învinge Al-Ahli Doha, diseară, atunci Coman și colegii săi vor reduce distanța față de liderul Al-Sadd la doar un punct.

Revenind la Contra, acesta tocmai și-a îmbunătățit bilanțul excelent cu Al-Arabi în Qatar Stars League: 13 meciuri, 8 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri. Ceea ce confirmă statutul său de unul dintre tehnicienii de top din prima ligă, motiv pentru care românul a și primit deja foarte multe laude pe plan local.