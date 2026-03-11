Întrerupt de la începutul lunii din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Qatar Stars League va fi reluat joi. Campionatul, în care evoluează şi Florinel Coman, la Al Gharafa, va fi reluat cu etapa a 18-a, iniţial programată săptămâna trecută, scrie news.ro.

După o pauză de două săptămâni, Qatarul îşi va relua campionatul. Autorităţile au colaborat cu diferitele părţi implicate pentru a permite reluarea acestuia începând de joi, 12 martie. Qatar Stars League îşi va relua activitatea cu ocazia etapei a 18-a.

Campionatul qatarez a pus în aplicare un protocol menit să garanteze protecţia tuturor actorilor implicaţi într-o partidă (jucători, oficiali, personal...). „Sunt vremuri dificile şi fără precedent pentru ţara noastră. Suntem recunoscători că trăim într-una dintre cele mai sigure ţări din lume, unde există sisteme solide care ne protejează în situaţii precum aceasta”, a declarat Hani Ballan, preşedintele ligii. "Siguranţa jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor, echipelor medicale şi personalului operaţional rămâne prioritatea noastră absolută. Nimic nu va fi permis să le compromită bunăstarea".

Au fost prevăzute şi măsuri de siguranţă în caz de urgenţă.

„Suntem bucuroşi să reluăm meciurile din campionatul nostru, respectând protocoale stricte de siguranţă, deoarece acest lucru marchează un pas important către o revenire completă la normalitate [...] Transmitem urări de pace şi compasiune regiunii şi întregii lumi”, a adăugat Hani Ballan.

Rămâne de văzut dacă această revenire a fotbalului local va fi suficientă pentru a menţine Finalissima 2026 între Argentina şi Spania, programată pentru 27 martie la Doha.