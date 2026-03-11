La scurt timp după ce Florinel Coman a bătut palma cu Al-Gharafa, Ladislau Bölöni (72 de ani), un antrenor foarte exigent când vine vorba de evaluările sale fotbalistice, a oferit o declarație surprinzătoare.

„Am citit această știre puțin deranjantă. Eu așa cred, că acest băiat merită mai mult, un fotbal mai bun. Eu nu vreau să condamn, pentru că am lucrat și eu acolo, dar atunci când pui piciorul acolo, pierzi 20% din ceea ce știi, la antrenament încă 10%, la meci încă 20%… E foarte greu și noi nu suntem suficienți de căliți. Acest băiat ar merita un club european. De ce nu ajunge acolo? Nu știu“, a spus fostul selecționer, în 2024.

Astăzi, la doi ani distanță, Florinel Coman, ajuns la 27 de ani, e un „client“ al băncii de rezerve, în Qatar, la Al-Gharafa! Transferul său la această formație s-a dovedit a fi un veritabil eșec fotbalistic. Desigur, românul încasează acum cel mai mare salariu, de când s-a apucat de fotbal, însă cota sa a luat-o la vale.

Mai mult decât atât, pe fondul prăbușirii sale, în Qatar, Coman a pierdut și contactul cu echipa națională. Ultima sa convocare datează de la un meci cu Cipru, în ultima etapă a Ligii Națiunilor: 4-1 pentru România pe 18 noiembrie 2024. În acel meci, Coman a dat un gol și a oferit o pasă de gol.

De amintit că, după transferul la Al-Gharafa, Florinel a avut și șansa nesperată a unei confirmări în Occident. Pentru că, în februarie 2025, pe fondul neadaptării sale la Al-Gharafa, arabii l-au împrumutat la Cagliari (Italia). Degeaba însă! Nici în Serie A n-a convins fostul star al FCSB-ului. Drept urmare, Cagliari a refuzat să activeze opțiunea de transfer definitiv și l-a trimis pe Coman înapoi în Qatar, în vara anului trecut.