În vara anului 2024, Florinel, golgheter al FCSB-ului, un jucător aflat în circuitul naționalei, a semnat cu Al-Gharafa din Qatar. De aici, a început căderea incredibilă a unui jucător pe care mulți îl vedeau suficient de bun pentru echipele din Occident.

La scurt timp după ce Florinel Coman a bătut palma cu Al-Gharafa, Ladislau Bölöni (72 de ani), un antrenor foarte exigent când vine vorba de evaluările sale fotbalistice, a oferit o declarație surprinzătoare.

Am citit această știre puțin deranjantă. Eu așa cred, că acest băiat merită mai mult, un fotbal mai bun. Eu nu vreau să condamn, pentru că am lucrat și eu acolo, dar atunci când pui piciorul acolo, pierzi 20% din ceea ce știi, la antrenament încă 10%, la meci încă 20%… E foarte greu și noi nu suntem suficienți de căliți. Acest băiat ar merita un club european. De ce nu ajunge acolo? Nu știu“, a spus fostul selecționer, în 2024.

Astăzi, la doi ani distanță, Florinel Coman, ajuns la 27 de ani, e un „client“ al băncii de rezerve, în Qatar, la Al-Gharafa! Transferul său la această formație s-a dovedit a fi un veritabil eșec fotbalistic. Desigur, românul încasează acum cel mai mare salariu, de când s-a apucat de fotbal, însă cota sa a luat-o la vale.

Mai mult decât atât, pe fondul prăbușirii sale, în Qatar, Coman a pierdut și contactul cu echipa națională. Ultima sa convocare datează de la un meci cu Cipru, în ultima etapă a Ligii Națiunilor: 4-1 pentru România pe 18 noiembrie 2024. În acel meci, Coman a dat un gol și a oferit o pasă de gol. 

De amintit că, după transferul la Al-Gharafa, Florinel a avut și șansa nesperată a unei confirmări în Occident. Pentru că, în februarie 2025, pe fondul neadaptării sale la Al-Gharafa, arabii l-au împrumutat la Cagliari (Italia). Degeaba însă! Nici în Serie A n-a convins fostul star al FCSB-ului. Drept urmare, Cagliari a refuzat să activeze opțiunea de transfer definitiv și l-a trimis pe Coman înapoi în Qatar, în vara anului trecut.

„Coman, un transfer ratat! N-are nicio șansă în fața lui Brahimi“

Când parcugem povestea prăbușirii lui Coman, de la nivelul unui star al Superligii la cel al unui „jucător de umplutură“ la Al-Gharafa, apare o întrebare: cum a fost posibilă aceasă cădere?

Sport.ro a luat legătura cu jurnalistul arab, Najm Al-Din Darwish, cel care acoperă și Qatar Stars League. Acesta a explicat de ce Florinel a eșuat, la Al-Gharafa, dând vina, parțial, pe conducerea formației din Doha pentru această situație.

Transferul lui Coman, la Al-Gharafa, a fost o mutare ciudată de la bun început. Aș îndrăzni să zic un transfer ratat, inoportun. Pentru că, în momentul în care l-au luat pe Coman din România, cei de la Al-Gharafa îl aveau deja în lot pe algerianul Yacine Brahimi. Iar dacă cineva a văzut meciurile lui Al-Gharafa, atunci s-a convins destul de repede că Florinel n-avea cum să joace înaintea lui Brahimi. Algerianul e de departe cel mai bun om de la Al-Gharafa!“, ne-a spus Najm Al-Din Darwish. 

„Coman va pleca de la Al-Gharafa“

În continuarea analizei sale, jurnalistul arab a explicat că Florinel, care a fost un star al campionatului nostru intern, n-a reușit să-și câștige locul într-o formație slabă din Qatar.

Al-Gharafa se <<târâște>> acum spre finalul sezonului. Echipa are șapte înfrângeri în ultimele nouă meciuri. Cu asemenea rezultate, e clar că lotul e demoralizat. Și, în mod cert, vor fi schimbări mari în lot, la finalul acestei campanii. Aceste schimbări îl vor viza și pe Coman. Eu nu mai văd viitorul lui Al-Gharafa. După părerea mea, în vară, va pleca. Fie sub forma de împrumut, fie prin transfer definitiv. Cred că și el își dorește acest lucru“, a completat jurnalistul arab.

Brahimi, cifre fabuloase în comparație cu Coman

Revenind la jucătorul care îl ține pe Florinel pe tușă, algerianul Yacine Brahimi, când vedem cifrele sale la Al-Gharafa, înțelegem și mai bine de ce Coman e rezerva lui.

De când e la formația din Doha, din vara anului 2022, Brahimi are 105 meciuri, 51 de goluri și 48 de pase de gol. În acest sezon, el a fost folosit în 21 de partide și a adunat 6 reușite și 12 assist-uri.

Prin comparație, Coman are 39 de meciuri, 6 goluri și 9 pase de gol la Al-Gharafa din vara anului 2024 până acum! Iar în actuala campanie, în care a fost pe teren în 20 de partide, a adunat 3 goluri și 1 pasă de gol. Mult prea puțin pentru un fotbalist de peste 6 milioane de dolari, cât a plătit Al-Gharafa pentru aducerea sa din România.

Clasamente oferite de Sofascore
