Înaintea meciului pe care echipa sa îl dispută în etapa a 18-a împotriva celor de la Al-Ahli, tehnicianul a abordat și problema războiului din zonă.

Tehnicianul român al lui Al-Arabi SC a ținut să sublinieze climatul de siguranță în care își desfășoară activitatea la echipa de club, adresând mulțumiri forțelor armate din statul asiatic.

„Dincolo de fotbal, am dori să ne exprimăm recunoștința profundă față de statul Qatar. Situația de securitate și calmul pe care le simțim reflectă un nivel ridicat de profesionalism în gestionarea unor astfel de situații. Toate mulțumirile noastre merg către forțele de securitate și armata responsabilă cu protejarea țării și asigurarea siguranței tuturor, ceea ce ne permite să ne desfășurăm munca într-un mediu complet sigur”, a transmis Cosmin Contra, potrivit Al Watan.

Meci dificil în campionat

Referitor la partida de campionat, Cosmin Contra a evidențiat dificultatea confruntării care urmează, cerând concentrare maximă din partea fotbaliștilor săi.

„Ne așteaptă o confruntare puternică în etapa a optsprezecea, deoarece Al-Ahli este o echipă care are o identitate ofensivă clară, ceea ce ne obligă să fim la cel mai înalt nivel de concentrare mentală pe parcursul întregului meci, pentru a evita eventuale greșeli care ne-ar putea costa scump în această etapă decisivă.

Încrederea mea în jucători este nelimitată, iar obiectivul nostru este să ne impunem stilul și să controlăm jocul pentru a obține o victorie care să ne asigure progresul în clasament. Muncim cu spirit de echipă pentru a garanta o performanță care să se ridice la așteptările fanilor noștri”, a mai zis antrenorul.