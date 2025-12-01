Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit să-și „înece“ amarul în muncă! Pentru că, după ratarea calificării la Mondiale, primul selecționer român din istoria Emiratelor n-a avut pauză aproape deloc.

Practic, calendarul competițional l-a obligat pe Oli să treacă peste ce s-a întâmplat, în barajul dramatic în fața Irakului, și să se reapuce de treabă. De această dată, pentru a doua sa provocare, în mandatul său de selecționer, FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie). Vorbim despre o competiție cu o miză financiară colosală, după cum Sport.ro a arătat aici.

Verdictul specialiștilor din Emirate: „Olăroiu să-și ducă mandatul până la capăt“

După reunirea lotului, la Dubai, Oli și-a luat echipa și a ajuns de câteva zile, la Doha (Qatar), unde va juca meciurile din grupa C, după următorul program:

*Miercuri: Iordania – Emirate, ora 19:00

*Sâmbătă: Emirate – Egipt, ora 20:30

*9 decembrie: Emirate – Kuweit, ora 16:30

La finalul fazei grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor merge, în sferturi.

Încă de când naționala Emiratelor s-a reunit pentru FIFA Arab Cup 2025, s-a speculat că această competiție poate fi un moment de răscruce pentru Oli, ca selecționer. În acest context, jurnalistul Khaled Al-Awadhi a catalogat acest turneu drept „examenul final“ pentru selecționerul român al naționalei.

Acum însă, publicația Emarat Al-Youm a venit cu o altă variantă. Potrivit sursei citate, șefii fotbalului din Emirate sunt hotărâți să meargă înainte cu Olăroiu până la finalul contractului său care cuprinde și Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită). Naționala Emiratelor e deja calificată pentru cel mai important turneu continental la nivelul echipelor naționale, unul care echivalează cu Euro, dacă ar fi să facem comparația cu fotbalul de pe bătrânul continent.

„La FIFA Arab Cup, naționala are câteva obiective importante, printre care atacarea trofeului și evaluarea jucătorilor convocați, în premieră. De asemenea, de aici trebuie să înceapă pregătirea Cupei Asiei din 2027. Cosmin trebuie să-și ducă mandatul până la capăt. Gata! Ajunge cu schimbarea antrenorilor pe bandă. La echipa națională, am avut opt selecționeri, în ultimii opt ani, începând cu 2017, și această abordare n-a adus nimic bun. Tocmai de aceea, indiferent de ce va face la FIFA Arab Cup, lui Cosmin trebuie să-i dăm timpul necesar pentru a putea forma o echipă națională competitivă“, a fost verdictul șefilor și analiștilor fotbalului din Emirate, potrivit Emarat Al-Youm.

