Localnicii „fierb“, deși a trecut mai bine de o săptămână, de când naționala Emiratelor a încheiat socotelile cu preliminariile CM 2026.

Explicația ține de faptul că această contraperformanță a venit într-un moment pe care ei îl vedeau favorabil. Pentru că, în premieră, Asia a dat opt naționale la turneul final (Japonia, Iran, Coreea de Sud, Uzbekistan, Australia, Iordania, Arabia Saudită, Qatar) cu posibilitatea ca a noua națională (Irak) să obțină biletele prin barajele intercontinentale. Pentru ca acest lucru să se întâmple, irakenii trebuie să câștige duelul cu învingătoarea barajului Bolivia – Surinam (26 martie 2026), pe 31 martie 2026, la Guadalupe (Mexic).

Farah Salem: „Suntem niște amatori!“

Imediat după returul cu Irak (1-2), care a scos naționala Emiratelor din cursa pentru calificare, Cosmin Olăroiu a rostit un adevăr dureros despre echipa sa: „Sunt unii jucători care n-au putut evolua două meciuri la rând (n.r. – la un interval de cinci zile distanță). Sunt unii jucători care nu pot rezista la nivelul acesta. De obicei, până în minutul 70, cât rezistăm fizic, lucrurile decurg bine. Apoi, când facem niște schimbări, totul se duce în jos“, a spus Oli, vizibil afectat.

Pornind de aici, jurnalista Farah Salem, o voce respectată în Emirate, s-a dezlănțuit. Și a arătat cu degetul spre structura unui fotbal, cel din Emirate, cu mulți bani, dar și cu mari carențe.

„Ce a zis Cosmin Olăroiu e șocant! Pentru că noi aveam impresia că, în ultimii ani, cu toate investițiile făcute, situația s-a schimbat. Acum aflăm că, de fapt, problema noastră fundamentală e că nu ne-am schimbat abordarea în ceea ce privește fotbalul. Practic, e imposibil ca niște jucători, care se antrenează o dată pe zi, timp de 2 ore, să fie competitivi în fața altor jucători, care se antrenează dimineață și seară și care sunt la dispoziția cluburilor lor, timp de opt ore pe zi! E absolut firesc ca această diferență să fie vizibilă, la nivelul echipelor naționale, unde vin și jucători legitimați la formații europene“, a spus Farah Salem, cu trimitere la naționala Irakului, în lotul căreia sunt și fotbaliști legitimați la Strømsgodset (Norvegia), IK Brage (Suedia) sau Viktoria Plzen (Cehia).

În continuarea analizei sale, Farah Salem a recunoscut realitatea tristă a fotbalului din Emirate.

„Suntem niște amatori, la nivel internațional. De aceea, de fiecare dată când încercăm să mergem înainte, ne dăm seama că rămânem în urma celor care au adoptat o abordare profesionistă sau care se bazează pe profesioniștii lor din străinătate. Profesionalismul nostru e doar pe hârtie. De aceea, avem jucători care nu pot evolua în două meciuri succesive, la trei, patru zile distanță“, a concluzionat ziarista din Emirate.

