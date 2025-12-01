EXCLUSIV Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua României

Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00). David Popovici, Olăroiu, Ianis Hagi, Mihaela Cambei și Constantin Popovici, confesiuni de Ziua României
Ediție specială de 1 Decembrie.

Ianis HagiMihaela CambeiConstantin Popovicidavid popoviciCosmin Olaroiu

De Ziua Națională, Pro TV vă invită în această seară, de la 20:00, la Jurnalul de Sport, să urmăriți interviuri de colecție cu câțiva dintre românii care fac un excelent PR țării pe toate meridianele. David Popovici sau Ianis Hagi au oferit interviuri de colecție, Mihaela Cambei dezvăluie toate secretele reușitelor din acest an, iar Cosmin Olăroiu abordează toate subiectele importante ale carierei. Nu lipsește sportivul care nu are frică de înălțimi, marele campion de la sărituri în apă, Constantin Popovici.

Reporterii Pro TV vă invită să-i descoperiți pe cei cinci mai sus menționați în diferite ipostaze, iar imaginile vorbesc de la sine despre pasiunea pe care o pun zi de zi, oră de oră, minut cu minut pentru sportul de care s-au îndrăgostit iremediabil.

