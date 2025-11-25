Cosmin Olăroiu (56 de ani) a suferit enorm în luna care se încheie. Pentru că, după peste 20 de ani de antrenorat și multiple performanțe în diferite țări, el a înregistrat și un eșec important.

Numit în funcția de selecționer în luna mai, în locul portughezului Paulo Bento cu care naționala Emiratelor a jucat în primele opt etape din faza a treia a preliminariilor asiatice, Oli a sperat că poate repara ce a stricat predecesorul său. Doar că, în ciuda unui efort uriaș, cu cantonamente multiple și meciuri de pregătire în Europa și în Emirate, într-un final, Oli a eșuat în misiunea sa. Și a admis că ratarea Mondialului l-a afectat puternic pentru că, spre deosebire de experiențele sale anterioare la diferite echipe de club, de această dată, el ar fi vrut să aducă o bucurie unei țări întregi. Mai ales că, în Emirate, românul are imaginea unui erou local, după rezultatele sale cu Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah.

În acest context, faptul că n-a putut îndeplini visul localnicilor, de a-și vedea naționala la un Mondial, doar pentru a doua oară în istorie, l-a întristat mult pe Olăroiu.

„Cosmin? E imposibil să-i evaluezi munca într-un timp atât de scurt“

Desigur, după un asemenea rateu, și în Emirate, la fel ca peste tot în lume, mulți au arătat cu degetul spre antrenorul echipei care nu și-a îndeplinit obiectivul. De aceea, au existat voci care au contestat numirea lui Oli în funcția de selecționer, spunând că el poate fi doar un foarte bun antrenor de club.

Acest subiect a fost abordat și în studioul beIN SPORTS. Aici, invitat a fost Ismail Matar (42 de ani), cel mai mare jucător din istoria Emiratelor, câștigător al Balonului de Aur, la Mondialul Under 20 din 2003. Matar, care s-a retras din activitate, e un fel de „Hagi al Emiratelor“, cu 136 de selecții și 36 de goluri în palmaresul său internațional.

Când a auzit ce spun criticii despre Olăroiu, Matar s-a dezlănțuit în studioul beIN SPORTS, devenind cel mai vocal susținător al lui Oli, după ratarea calificării la Mondiale.

„Când te uiți la returul cu Irak, meci pe care am <<reușit>> să-l pierdem și, odată cu el și calificarea, realizezi că am jucat mult mai bine decât echipa adversă. Am controlat partida și ne-am creat multe ocazii. Dar, în astfel de partide, trebuie să bagi mingea în poartă. Ceea ce noi n-am făcut decât o dată. Și am plăit prețul (n.r. – Irak a întors scorul și a câștigat cu 2-1)“, și-a început Matar analiza.

Apoi, acesta și-a îndreptat atenția spre Cosmin Olăroiu.

„Schimbările făcute de Cosmin, față de meciul tur, au ridicat nivelul echipei. Naționala noastră a avut o prestație excelentă, iar aici trebuie să dăm credit staffului tehnic. Cosmin a câștigat duelul tactic cu omologul său de pe banca Irakului (n.r. – australianul Graham Arnold). Din păcate, jucătorilor le-a lipsit concentrarea la finalizare. Pur și simplu, n-au <<ucis>> meciul, când au avut ocazia“, a explicat fostul internațional.

Mai departe, Ismail Matar le-a răspuns celor care au pus tunurile pe Olăroiu.

„Cosmin e absolvit de vină din cauza timpului scurt pe care l-a avut în mandatul său de selecționer. E imposibil să evaluezi munca sa, în aceste condiții dificile. La ce mandat scurt a avut, era foarte greu să-și pună amprenta tactică pe jocul echipei, să creeze armonie printre jucători. E nedrept, de exemplu, să-l compari cu Paulo Bento, care a avut foarte mult timp la dispoziție, ca selecționer al Emiratelor, și tot n-a reușit să livreze rezultatele așteptate de fani“, a spus Matar.

Acesta a identificat, totuși, marea slăbiciune a naționalei, spunând că Oli și stafful său trebuie să ia măsuri, pentru remedierea problemei, în cadrul FIFA Arab Cup (1-18 decembrie), competiție care se va disputa, la Doha (Qatar).

„Faptul că tot luăm goluri după fazele fixe e, într-adevăr, o problemă majoră! Stafful tehnic trebuie să găsească o soluție pentru a rezolva această situație“, a încheiat fostul internațional.

După ratarea calificării la Mondiale, Cosmin Olăroiu va merge cu naționala Emiratelor la FIFA Arab Cup 2025. Sport.ro a prezentat aici detaliile acestei competiții, care pune la bătaie o sumă uriașă.

