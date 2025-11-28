Cosmin Olăroiu (56 de ani) a devenit primul selecționer român al Emiratelor, începând din luna mai, dar, la ce program a avut de atunci, impresia e că Oli a continuat să muncească la fel de intens, ca atunci când era antrenor la o echipă de club.

Practic, cu zece meciuri disputate, între iunie – noiembrie, și cu vreo trei stagii de pregătire, în acest interval, Olăroiu a muncit pe rupte, în stilul său caracteristic. De această dată însă, răsplata muncii sale n-a mai venit, în condițiile în care reprezentativa arabilor a ratat calificarea, la CM 2026, acesta fiind marele obiectiv al lui Oli, ca selecționer al Emiratelor.

Și, totuși, după barajul de tristă amintire cu Irak, care a pus capăt parcursului din preliminarii, tehnicianul român n-a avut timp de pierdut. Pentru că, la doar câteva zile distanță, a început pregătirea turneului FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie). Iar, potrivit jurnalistului Khaled Al-Awadhi, aceasăt competiție, găzduită de Qatar, va determina rămânerea sau plecarea lui Olăroiu de la națională.

„Vom afla dacă va continua sau dacă va pleca“

În cadrul unei emisiuni despre echipa națională, jurnalistul Khaled Al-Awadhi, un nume respectat în Emirate, a dezvăluit informațiile pe care le deține, în ceea ce privește prima reprezentativă.

„Acest turneu (n.r. – FIFA Arab Cup 2025) va fi unul de evaluare pentru Cosmin. Și va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă federația are un proiect pe termen lung, atunci Cosmin trebuie să fie evaluat la întrecerea care urmează. OK, am convenit că, în preliminariile Mondialului, el n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, am ratat calificarea. Dar acum, din ce înțeleg eu, mergem la Arab Cup cu prima echipă din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin cu acești jucători. În concluzie, acest turneu va fi examenul final pentru Cosmin. Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după competiția care urmează“, a spus Khaled Al-Awadhi.

Contractul lui Oli cuprinde Cupa Asiei din 2027

În ciuda acestor afirmații, Olăroiu e legat de Federația din Emirate până în 2027. Când a fost solicitat să renunțe la Sharjah, cu care tocmai câștigase Champions League 2 în luna mai, lui Oli i s-a oferit un contract care cuprinde și Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie, Arabia Saudită).

Chiar și așa, e clar că FIFA Arab Cup 2025 va fi un moment important pentru cariera lui Oli, în calitate de selecționer al Emiratelor. În acest turneu, echipa românului va avea următorul program, în grupa C

*Iordania – Emirate (3 decembrie)

*Emirate – Egipt (6 decembrie)

*Emirate – Kuweit (9 decembrie)

După partidele din faza grupelor, primele două clasate din fiecare serie vor avansa, în sferturi.

