Cosmin Olăroiu (56 de ani) a ratat calificarea la Cupa Mondială cu naționala Emiratelor, însă statutul său, de cel mai titrat antrenor din istoria acestei țări, i-a asigurat continuitatea muncii sale, în calitate de selecționer al „albilor“.

De acum, Oli se va ocupa de pregătirea unei competiții, FIFA Arab Cup 2025, prin care își propune evaluarea unor noi jucători. Pentru că obiectivul său pe termen lung va fi formarea unei naționale competitive pentru Cupa Asiei din 2027 (Arabia Saudită, 5 ianuarie – 7 februarie).

În acest context, FIFA Arab Cup 2025, care se va desfășura la Doha (Qatar), în perioada 1-18 decembrie, va avea rolul unui turneu de pregătire pentru naționala Emiratelor.

Olăroiu, în premieră la FIFA Arab Cup

Dacă va merge cu naționala Emiratelor la Cupa Asiei din 2027, Cosmin Olăroiu va bifa a doua sa prezență la turneul final rezervat echipelor naționale de pe continent. În 2015, pe când a avut o scurtă experiență ca selecționer al Arabiei Saudite, Oli a fost cu această reprezentativă la Cupa Asiei.

În schimb, FIFA Arab Cup, întrecere pentru care se pregătește acum, reprezintă o premieră pentru Oli. Aici, vor fi 16 echipe la start dintre care 7 și-au asigurat prezența la CM 2026: Qatar, Algeria, Maroc, Egipt, Tunisia, Arabia Saudită și Iordania.

În condițiile în care are loc sub egida FIFA, Arab Cup 2025 pune la bătaie o sumă uriașă. Concret, fondul de premiere va fi de 36,500,000 de dolari!

Campioana en-titre e Algeria, iar cea mai titrată națională din istoria competiției e Irak, echipă cu patru trofee în palmares.

