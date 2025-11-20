Ivan Zazzaroni consideră că "bijuteria" nerazzurrilor, Pio Esposito, își irosește potențialul pe bancă și ar trebui să părăsească Serie A pentru a „exploda” cu adevărat.



La capătul unui meci în care Italia a suferit un eșec usturător pe San Siro, 1-4 împotriva Norvegiei, tânărul atacant a fost singura notă pozitivă a serii. Esposito a marcat golul echipei antrenate de Rino Gattuso, ajungând la a treia reușită pentru "Squadra Azzurra" și demonstrând o formă de invidiat, în ciuda rezultatului final.



Cristi Chivu, instalat pe banca tehnică a campioanei Italiei în vara acestui an, a decis împreună cu conducerea să-l păstreze pe Esposito în lot, după ce vârful impresionase la Spezia. Cu toate acestea, minutele primite de atacantul născut în 2005 nu sunt suficiente în opinia specialiștilor, chiar dacă acesta a marcat deja de două ori pentru Inter în actuala stagiune.



"În Italia, presiunea îl distruge"



Ivan Zazzaroni a intervenit la podcastul "Numer1" și a analizat situația vârfului italian. Jurnalistul a transmis un mesaj tranșant, sugerând că mediul din Serie A nu este propice pentru dezvoltarea lui Esposito și că o mutare în Anglia ar fi soluția ideală.



"Îi doresc să meargă în străinătate. Dacă pleacă afară, devine un jucător mare. În Italia îl transformăm imediat în fenomen și punem o presiune uriașă, în Premier League ar deveni cu adevărat puternic", a spus Zazzaroni.



Jurnalistul nu s-a ferit să trimită o "săgeată" și către antrenorul român al nerazzurrilor, criticând modul în care acesta dozează minutele tânărului atacant.



"Joacă doar când se poate, când trebuie să se odihnească Lautaro sau când e rupt Thuram", a completat Zazzaroni, punând presiune pe antrenorul român.

