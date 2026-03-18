Presa din Italia scrie că Esposito se află în vizorul mai multor giganți din Premier League, inclusiv Arsenal sau Newcastle. Cu toate acestea, atacantul vrea să rămână la Inter.

Pio Esposito nu vrea să plece de la Inter

Agentul lui Pio Esposito, Mario Giuffredi, a vorbit într-un interviu despre planurile jucătorului:

"Arsenal și Esposito? Pio este fericit la Inter și va fi viitorul echipei pentru următorii 10 ani. Băiatul este acum îndrăgostit de Inter.

Este precum Vieri? Nu-mi plac comparațiile, mai ales când jucătorii sunt tineri. Pio Esposito trebuie să fie el însuși și să-și dezvolte propriul stil de joc. Când se fac comparații, se creează așteptări care sunt inutile", a declarat Giuffredi, citat de Football Italia.

În acest sezon, Pio Esposito a fost folosit de Cristi Chivu în 39 de meciuri oficiale. Tânărul atacant a marcat opt goluri și a livrat șase pase decisive.

Chivu visează la titlu

Inter este lider în Serie A, cu 68 de puncte. AC Milan ocupă locul secund, cu 60 de puncte. Napoli completează podiumul, cu 59 de puncte.

În teorie, echipa lui Cristi Chivu are cel mai facil program până la finalul sezonului. Din 2024 nu a mai câștigat Inter titlul în Serie A. Mai jos poți vedea clasamentul complet.