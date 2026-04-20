S-au decis și au bătut palma: "Vrea să rămână la Inter pentru următorii 10 ani!"

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano este aproape să securizeze serviciile unuia dintre cei mai promițători jucători din echipa lui Cristi Chivu.

TAGS:
cristi chivuPio EspositoInter MilanoMario Giuffredi
Din articol

Pio Esposito (20 de ani), atacantul promovat de Cristi Chivu la prima echipă a lui Inter, a răsplătit încrederea românului și a avut parte de un sezon peste așteptări, chiar dacă are parte de o concurență acerbă în ofensivă: Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Ange-Yoan Bonny.

Pio Esposito și Inter, o relație care va continua încă 10 ani, crede impresarul jucătorului

Convocat și la naționala de seniori a Italiei, Esposito a strâns 9 goluri și 6 pase decisive la Inter în acest sezon, iar atacantul lui Cristi Chivu a atras atenția mai multor cluburi de top din Europa, inclusiv lui Arsenal.

Cu toate acestea, atât Inter, cât și Esposito își doresc să continue colaborarea. Mario Giuffredi, impresarul atacantului, a avansat inclusiv un termen ambițios - nu mai puțin de 10 ani!

"Esposito este fericit la Inter. Atât băiatul, cât și clubul își doresc să rămână împreună pentru următorii 10 ani.

El va apărea pe piața transferurilor doar dacă va fi dorința lui Inter. Eu și Esposito nu ne dorim asta. Pentru mine, discuțiile despre un transfer în cazul său nu au început și nu vor începe niciodată. E fericit la Inter și aici vrea să rămână", a spus Mario Giuffredi, potrivit Calcio Mercato.

„Nu știu dacă aș fi rămas la Inter cu alt antrenor”

Într-un interviu acordat recent pentru Corriere della Sera, fotbalistul a explicat rolul pe care Chivu l-a avut în dezvoltarea sa și a lăsat de înțeles că nu ar fi avut același parcurs fără tehnicianul român.

Mai mult, pe durata discuției, tânărul atacant a scos telefonul și a arătat o fotografie veche alături de Chivu, din perioada în care evolua la juniori.

„Această poză, în care sărbătorim unul dintre golurile mele dintr-un derby U14 câștigat cu 3-1, arată de cât timp ne cunoaștem. Îi datorez mult pentru încrederea pe care mi-a acordat-o”, a spus Esposito.

„Nu știu dacă aș fi rămas la Inter cu alt antrenor. Probabil ar fi fost mai complicat. Chivu are o înclinație specială pentru jucătorii tineri și mă cunoștea deja foarte bine”, a adăugat atacantul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
ULTIMELE STIRI
Farul Constanța – FCSB 2-3! „Remontada” după un meci plin de goluri la Ovidiu
”Și-a învățat Dobre lecția?” Conducerea Rapidului a intervenit
Îl mai așteaptă pe Rădoi? Ce a făcut Gaziantep în timp ce antrenorul era la Ovidiu
GOOOOOL! „Torpila” înscrisă de Joao Paulo în poarta Farului
Costi Dima, uluit de un fost coleg de la Dinamo: ”Nu am văzut niciodată un așa jucător. Extrem de talentat”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu și-a dat acordul pentru transfer și revine în Superligă!

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Șumudică își dă palme: turcii au dezvăluit de ce Gaziantep l-a scos de pe listă și l-a abordat pe Rădoi

A răspuns „prezent” înainte să fie strigat! Antrenorul care e gata să o preia pe FCSB: „Sunt pregătit!”

Partenera lui Horațiu Moldovan, postare de cinci stele pe rețelele sociale: ”Strălucești! Ești superbă”

Recomandarile redactiei
Farul Constanța – FCSB 2-3! „Remontada” după un meci plin de goluri la Ovidiu
Îl mai așteaptă pe Rădoi? Ce a făcut Gaziantep în timp ce antrenorul era la Ovidiu
”Și-a învățat Dobre lecția?” Conducerea Rapidului a intervenit
GOOOOOL! „Torpila” înscrisă de Joao Paulo în poarta Farului
Costi Dima, uluit de un fost coleg de la Dinamo: ”Nu am văzut niciodată un așa jucător. Extrem de talentat”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Așa arată loialitatea! Vedeta lui Inter refuză ofertele din Premier League și rămâne lângă Chivu
Alertă la Milan înaintea derby-ului cu Inter! Apărătorul „rossonerilor”, cu ochii pe „perla” lui Cristi Chivu
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Surse: Ce le-a transmis premierul Ilie Bolojan colegilor din PNL, în timp ce PSD vota scoaterea miniștrilor de la guvernare

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

„Momentul adevărului”: 97,7% „pentru” și 2,3% „împotrivă”. PSD iese din Guvern și declanșează criza politică în România

România în blocaj politic. Între moțiunea de cenzură a PSD și riscul anticipatelor. Cum se va tranșa lupta pentru putere

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!