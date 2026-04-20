S-au decis și au bătut palma: "Vrea să rămână la Inter pentru următorii 10 ani!"

Pio Esposito (20 de ani), atacantul promovat de Cristi Chivu la prima echipă a lui Inter, a răsplătit încrederea românului și a avut parte de un sezon peste așteptări, chiar dacă are parte de o concurență acerbă în ofensivă: Lautaro Martinez, Marcus Thuram și Ange-Yoan Bonny.

Convocat și la naționala de seniori a Italiei, Esposito a strâns 9 goluri și 6 pase decisive la Inter în acest sezon, iar atacantul lui Cristi Chivu a atras atenția mai multor cluburi de top din Europa, inclusiv lui Arsenal.

Cu toate acestea, atât Inter, cât și Esposito își doresc să continue colaborarea. Mario Giuffredi, impresarul atacantului, a avansat inclusiv un termen ambițios - nu mai puțin de 10 ani!

"Esposito este fericit la Inter. Atât băiatul, cât și clubul își doresc să rămână împreună pentru următorii 10 ani.

El va apărea pe piața transferurilor doar dacă va fi dorința lui Inter. Eu și Esposito nu ne dorim asta. Pentru mine, discuțiile despre un transfer în cazul său nu au început și nu vor începe niciodată. E fericit la Inter și aici vrea să rămână", a spus Mario Giuffredi, potrivit Calcio Mercato.