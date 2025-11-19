Antrenorul român al lui Inter are bătăi de cap serioase și stă ca pe ace în privința a două piese de bază care s-au întors cu probleme de la echipele naționale.



Atmosfera e tensionată în tabăra nerazzurrilor cu doar câteva zile înainte de marele meci. Football Italia scrie că tehnicianul român așteaptă cu sufletul la gură verdictul medicilor pentru Piotr Zielinski și Denzel Dumfries, ambii fiind, în mod normal, titulari incontestabili în angrenajul echipei.



Mijlocașul polonez a făcut spectacol în victoria cu Malta, reușind un gol și o pasă decisivă, dar efortul l-a costat scump. Zielinski a recunoscut la finalul partidei că a ieșit destul de "șifonat" de pe teren.



"Știam că va fi un meci dificil... cât despre mine, mă dor foarte tare gamba și zona lombară. O să mă recuperez după acest joc, dar a durut rău", a transmis fotbalistul polonez.



Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport notează că, deși nu au fost programate încă investigații amănunțite, staff-ul medical e în alertă. Cum Henrikh Mkhitaryan este deja indisponibil, o eventuală absență a lui Zielinski l-ar forța pe Chivu să apeleze la o soluție surpriză: titularizarea tânărului Petar Sucic, aflat la primul său derby milanez.



Improvizație forțată pe bandă



Dacă la mijloc mai există speranțe, situația pare mult mai complicată în flancul drept. Ceea ce inițial părea o contuzie ușoară la gleznă pentru Denzel Dumfries s-a dovedit a fi o problemă mai serioasă. Pesimismul crește de la o oră la alta în vestiarul lui Inter, iar șansele ca olandezul să fie apt de joc scad dramatic.



În cazul în care Dumfries nu va putea juca, Chivu ar putea fi nevoit să improvizeze tactic. Cea mai probabilă variantă este mutarea lui Carlos Augusto, un jucător de bandă stângă, pe partea dreaptă pentru a acoperi golul.



De partea cealaltă a baricadei, rivalii de la AC Milan stau mult mai bine. Rossonerii au aproape tot lotul valid, singurul semn de întrebare planând asupra prezenței lui Santiago Gimenez.

