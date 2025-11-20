Potrivit presei din Italia, Cristi Chivu l-a pus în capul listei de transferuri pe Giovane Santana do Nascimento, atacantul brazilian de 21 de ani de la Hellas Verona.



Giovane a ajuns la Verona în vara acestui an, liber de contract, după despărțirea de Corinthians. În primele 11 apariții în Serie A, tânărul jucător a reușit un gol și trei pase decisive, cifre care au atras atenția „greilor” din Italia, inclusiv formației conduse de Cristi Chivu.



Cristi Chivu l-ar vrea neapărat pe Giovane la Inter



Lăudat de Chivu după meciul dintre Verona și Inter, partidă în care Giovane avea să înscrie un gol spectaculos (DETALII AICI), tânărul brazilian se pare că este tot mai aproape de „Orașul Modei”.



Potrivit publicației Gazzetta dello Sport, tehnicianul român a fost pur și simplu dat pe spate de tânărul brazilian. „Chivu, vrăjit de un tânăr. Inter l-a plasat în fruntea listei de transferuri”, a titrat sursa citată.



„Poate juca vârf împins, al doilea atacant sau chiar pe exterior dacă e nevoie. E „un Lookman”, dar care costă o cincime din nigerian. Iar Chivu, de când s-a așezat pe banca Nerazzurrilor și și-a imaginat că va introduce câteva mici inovații tactice, nu a renunțat încă la proiectul lui. Pentru că e corect să continui pe făgașul funcțional al trecutului, dar la momentul potrivit e la fel de corect să-ți pui și tu amprenta!”, au mai scris italienii.



În vârstă de 21 de ani, atacantul născut la Santa Bárbara d'Oeste este cotat la patru milioanae de euro, potrivit Transfermarkt.



Următoarea provocare pentru Giovane va fi fix în fața fostei echipe antrenate de Cristi Chivu. Verona și Parma se vor duela duminică, 23 noiembrie, nu mai devreme de ora 13:30, în cadrul etapei #12 din Serie A.

