Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"

Sare &icirc;n apărarea lui Chivu: Superficiali și aroganți sunteți voi! P&acirc;nă mai ieri erau numai laude Liga Campionilor
Inter Milano a ajuns la două eșecuri consecutive, după 1-2 contra lui Atletico Madrid în Champions League, iar Cristi Chivu a început să fie criticat în Italia.

Inter a cedat dramatic pe terenul lui Atletico Madrid, după un gol marcat de Gimenez la ultima fază, în urma unui corner. Pentru echipa lui Chivu a fost primul eșec din Champions League, după 4 victorii în primele 4 etape.

Cristi Chivu, apărat de Ivan Zazzaroni

Mai mulți foști jucători sau specialiști din Italia au criticat abordarea lui Cristi Chivu de la Madrid sau schimbările făcute, însă românul are parte și de susținători. Unul dintre ei este Ivan Zazzaroni (67 de ani), directorul ziarului Corriere dello Sport, care s-a arătat dezgustat de valul de critici îndreptate spre Inter și Chivu.

"După Napoli și Conte, acum e rândul lui Inter și al lui Chivu, care până mai ieri erau lăudați de ziare și televiziuni. Văd acum acuzații de aroganță și de superficialitate.

Dar superficiali și aroganți sunt cei care atacă acum o echipă care e la 3 puncte lider în campionat și e pe locul 2 în Champions League, alături de PSG, Bayern și Real.

Inter joacă un fotbal excelent, le-a dominat pe Milan și Atletico (la Madrid) și a pierdut 5 dintre cele 17 meciuri din cauza unor erori individuale care pot fi reparate. Deși a fost învinsă, Inter și-a arătat superioritatea.

Nu sunt fan Inter, dar mi se pare ridicolă graba asta a masacra niște oameni. Totul se uită atât de rapid în zilele astea...", a scris Ivan Zazzaroni , pe rețelele sociale.

Cristi Chivu, criticat de Julio Cesar și Luca Toni: „Îl rog să îmi explice”

La finalul meciului, anumite decizii luate de antrenorul român au fost comentate de foști mari jucători din fotbalul italian.

Julio Cesar și Luca Toni s-au pus de acord cu faptul că cele două schimbări efectuate de Chivu în minutul 65, când i-a introdus pe Sucic și Thuram, scoțându-i astfel pe Bonny și Zielinski, a fost una dintre greșelile pe care le-a făcut tehnicianul.

Fostul portar al lui Inter nu a înțeles motivul pentru care Cristi Chivu a decis să înlocuiască doi jucători care evoluaseră bine până în acel minut.

„Nu înțeleg. Îl rog pe Chivu să îmi explice de ce i-a scos pe Bonny și pe Zielinski, care erau cei mai buni de pe teren. Nu mi-au plăcut deloc cei care au intrat în locul lor”, a spus Julio Cesar la DAZN.

Luca Toni a avut aceeași nelămurire, dar fostul atacant a punctat și faptul că i-a plăcut jocul prestat de Inter, chiar dacă „nerazzurrii” nu s-au impus.

„Eu, când cineva e în formă maximă, nu l-aș scot niciodată. Bonny și Zielinski mergeau ceas. Dar repet, pentru mine Inter a jucat un meci excelent, ne uităm la detalii mici. Lucrurile merg chiar prost pentru Inter în ultimul timp”, a spus Luca Toni.

