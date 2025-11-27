Sare în apărarea lui Chivu: "Superficiali și aroganți sunteți voi! Până mai ieri erau numai laude"

Inter a cedat dramatic pe terenul lui Atletico Madrid, după un gol marcat de Gimenez la ultima fază, în urma unui corner. Pentru echipa lui Chivu a fost primul eșec din Champions League, după 4 victorii în primele 4 etape.

Cristi Chivu, apărat de Ivan Zazzaroni



Mai mulți foști jucători sau specialiști din Italia au criticat abordarea lui Cristi Chivu de la Madrid sau schimbările făcute, însă românul are parte și de susținători. Unul dintre ei este Ivan Zazzaroni (67 de ani), directorul ziarului Corriere dello Sport, care s-a arătat dezgustat de valul de critici îndreptate spre Inter și Chivu.



"După Napoli și Conte, acum e rândul lui Inter și al lui Chivu, care până mai ieri erau lăudați de ziare și televiziuni. Văd acum acuzații de aroganță și de superficialitate.



Dar superficiali și aroganți sunt cei care atacă acum o echipă care e la 3 puncte lider în campionat și e pe locul 2 în Champions League, alături de PSG, Bayern și Real.



Inter joacă un fotbal excelent, le-a dominat pe Milan și Atletico (la Madrid) și a pierdut 5 dintre cele 17 meciuri din cauza unor erori individuale care pot fi reparate. Deși a fost învinsă, Inter și-a arătat superioritatea.



Nu sunt fan Inter, dar mi se pare ridicolă graba asta a masacra niște oameni. Totul se uită atât de rapid în zilele astea...", a scris Ivan Zazzaroni , pe rețelele sociale.

