Accidentare cutremuratoare! Arbitrul si-a pus mainile in cap, colegii jucatorului au inceput sa planga pe teren. Verdictul dat de medici la spital

Un fotbalist african a suferit o accidentare cumplita!

Portarul senegalez Khadim Ndiaye, fotbalist care si-a reprezentat tara la nivel international, a suferit o accidentare socanta. El a aparat poarta echipei Horoya AC, dar cariera lui este acum in pericol.

Khadim Ndiaye s-a ciocnit de un coechipier, Boubacar Samassekou, la un meci din Liga Campionilor Africii, disputat impotriva formatiei marocane Wydad Casablanca.

In momentul accidentarii, colegii lui Khadim Ndiaye au inceput sa planga, in timp ce arbitrul etiopian Bamlak Tessema si-a pus si el mainile in cap.

Ndiaye a fost transportat de urgenta la spital, unde a fost operat. Medicii au declarat ulterior ca acesta a suferit o dubla fractura de tibie si peroneu.

Horoya FC, formatie din Guinea, a decis sa ii prelungeasca contractul lui Ndiaye, chiar daca in acest moment nu se stie daca acesta va mai putea juca fotbal. El are 34 de ani.