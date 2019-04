Una dintre cele mai groaznice accidentari din istoria fotbalului! Portarul a suferit o dubla fractura dupa ce s-a ciocnit de un coechipier! Decizia incredibila luata de club dupa meci

Incidentul a avut loc in Liga Campionilor Africii - faza s-a terminat cu gol, insa doar marcatorul s-a bucurat pentru cateva clipe, inainte sa-si dea seama ce s-a intamplat cu portarul advers.

Partida din sferturile Ligii Campionilor Africii dintre Wydad Casablanca si Horoya AC a avut parte de o accidentare cu adevarat teribila a portarului celor de la Horoyo! La scorul de 4-0 pentru Wydad, in minutul 85, portarul Khadim Ndiaye a iesit din poarta pentru a bloca un atac si a incercat sa respinga din alunecare. Insa coechipierul sau, Boubacar Samessekou, a avut aceiasi idee iar cei doi s-au ciocnit violent!

Mingea a sarit la Zouhair El Moutaraji de la Wydad care a inscris in poarta goala. S-a bucurat cateva clipe inainte sa-si dea seama de accidentarea teribila a lui Khadim Ndiaye! Toti jucatorii s-au strans in jurul portarului si si-au pus mainile in cap iar arbitrul a facut semne disperate pentru interventia medicilor.

Verdictul a fost crunt - dubla fractura de tibie si peroneu. Clubul a anuntat ca a decis sa-i ofere un nou contract pe 3 ani "pentru a-i asigura viitorul"! Actuala intelegere urma sa expire in vara. Wydad a castigat partida cu 5-0.