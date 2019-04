Revenire bomba a lui Iuliu Muresan in Liga I! UPDATE: Clubul confirma discutiile avansate cu fostul sef de la CFR!

Iuliu Muresan, omul care se identifica cu istoria moderna a CFR-ului, presedinte al clubului din Gruia la cele mai importante momente din ultimele doua decenii, va activa la o alta echipa a Ligii I.

UPDATE: Hermannstadt confirma discutiile cu Muresan

Teodor Birt, actualul presedinte al lui Hermannstadt, confirma discutiile cu Iuliu Muresan.

"Vrem sa ne intarim cu Iuliu Muresan. Eu voi ramane presedintele clubului si sunt si in Consiliul de Administratie. Dorim sa facem o echipa puternica incepand cu sezonul viitor", a spus Teodor Birt pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Iuliu Muresan este pe cale sa isi oficializeze revenirea in Liga I. Fostul presedinte al CFR-ului si-a dat acordul pentru a prelua fraiele altei formatii.

Potrivit publicatiei Fanatik, Iuliu Muresan s-a inteles cu patronatul lui Hermannstadt pentru preluarea functiei de presedinte al clubului sibian, la care activeaza in prezent ca antrenor Vasile Miriuta.

Hermannstadt se lupta pentru evitarea retrogradarii in acest moment, avand 17 puncte in Play Out, 4 mai putine decat FC Voluntari, ocupanta primului loc care asigura salvarea. Sibienii sunt pe loc de baraj, la un singur punct in fata Dunarii Calarasi si la 3 de Chiajna.

Muresan a fost inlaturat de la CFR Cluj dupa schimbarea patronatului si sosirea lui Nelutu Varga la carma clubului.