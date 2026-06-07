Inter confirmă zvonurile: Cristi Chivu, pe cale să primească un star din Premier League la Milano

Românul a fost numit ”principal” pe ”Giuseppe Meazza” într-un moment critic, când Inter pierduse finala UEFA Champions League cu 5-0 în fața lui Paris Saint-Germain. Chivu a reușit însă să aducă un aer nou la clubul ”nerazzurrilor” și a făcut eventul la Inter.

Și-a asigurat titlul cu câteva etape înainte de finalul sezonului în Serie A și a câștigat Coppa Italia după 2-0 cu Lazio în finala competiției transmisă în direct pe platforma VOYO

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Chivu așteaptă acum întăriri de la conducere pentru a bifa un nou sezon de succes cu Inter. În ultimul timp, s-a tot scris despre interesul ”nerazzurrilor” cu privire la fotbalistul de la Liverpool, Curtis Jones.

Cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul este un produs al ”cormoranilor” din era Jurgen Klopp. El se află la prima echipă de pe Anfield din vara lui 2020 și a bifat până acum 228 de apariții în toate competițiile la Liverpool.

Directorul lui Inter, Piero Ausilio, a confirmat zvonurile conform cărora Inter l-ar vrea pe Curtis Jones: ”Nu mai e niciun secret. E un jucător pe care-l apreciem și nu ne ferim să spunem asta. O să vedem cum evoluează lucrurile”, a spus oficialul, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

În cazul în care se va concretiza mutarea, Curtis Jones se va lupta pentru un post de titular pe ”Meazza” cu Davide Fratessi, Petar Sucic, Nicolo Barella, Andy Diouf, Piotr Zielinsk și Henrikh Mkhitaryan.