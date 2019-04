Corneliu Papura, primele declaratii dupa preluarea mandatului la Craiova! "Imi place sa joc ofensiv" Cat va fi antrenor in Banie!

Corneliu Papura a fost prezentat oficial la Craiova.

Corneliu Papura este oficial noul antrenor al celor de la CS U Craiova. El a fost prezentat astazi intr-o conferinta de presa si a vorbit despre mandatul sau pe banca tehnica a oltenilor.

"Vreau sa reusesc, sa avem rezultate pozitive. Vreau sa impun un joc ofensiv, pentru ca asa am jucat si la echipa a doua, insa timpul este foarte scurt. Am acceptat provocarea, este o onoare pentru mine sa fiu antrenorul Universitatii Craiova", a spus Papura.

Noul antrenor al Craiovei a dezvaluit si care a fost intelegerea cu patronul Mihai Rotaru: "E un contract pana la sfarsitul sezonului, indiferent de rezultate. Sper sa jucam cinci meciuri in campionat si inca doua in cupa. Vom vedea ce jucatori sunt apti pentru meci, deocamdata sunt cativa sub tratament. Sper sa fiu inspirat si sa gasesc cel mai bun 11 pentru meciul cu Astra".

Corneliu Papura a spus ca este constient de perioada mai slaba prin care trece echipa, insa ii plac provocarile de acest fel: "Nu este usor, nimic nu este usor. Imi plac provocarile de genul acesta. Presiunea este enorma la Craiova, dar am acceptat provocarea, chiar daca momentul este greu. (N.red. Cum ai gasit echipa?) Neincredere, este normal. Asta gasesti intr-o echipa care pierde, dar ei pot face mult mai multe lucruri. Potentialul echipei este mult mai mult decat locul 3", a spus noul tehnician al Craiovei.