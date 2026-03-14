Echipa antrenată de tehnicianul român, Al Hilal Omdurman, a folosit facilitățile academiei celor de la Raja Casablanca de la Bouskoura pentru a pregăti manșa tur din Liga Campionilor Africii. În ultimele zile au apărut informații potrivit cărora clubul sudanez ar fi achitat o sumă de bani pentru a se putea antrena în acel complex.

Adevărul despre costurile stagiului

În cadrul conferinței de presă susținute înaintea partidei din această seară, Laurențiu Reghecampf a negat ferm speculațiile și a mulțumit public clubului marocan pentru ospitalitatea oferită. Mai mult, Reghecampf a transmis că echipa sa abordează meciul cu o atitudine ofensivă, vizând un rezultat pozitiv.

„Aș vrea să le mulțumesc încă o dată celor de la Raja Casablanca, care ne-au oferit totul. Totul a fost gratuit. Nimeni nu ne-a cerut bani sau altceva, în ciuda a ceea ce se spune. Petrecem un timp excelent aici, în Maroc, și ne pregătim foarte bine pentru meci. Am venit aici să jucăm fotbal. Nu am venit doar să ne apărăm și sper să obținem un rezultat bun”, a precizat Laurențiu Reghecampf.

Partida tur dintre RS Berkane și Al Hilal se dispută astăzi, de la ora locală 22:00 (00:00 ora României), pe stadionul Municipal din Berkane.