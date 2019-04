Echipa din Liga I care si-a reclamat directorul general la DIICOT pentru CONSTITUIRE DE GRUP INFRACTIONAL! AnomaLiga 1, un nou episod halucinant

Scandalul de la Poli Iasi este departe de a fi incheiat. Echipa din Play Out a ajuns sa fie implicata intr-un dosar al DIICOT.

Poli Iasi si-a reclamat directorul general la DIICOT. Comitetul Director al clubului a luat aceasta decizie si a inaintat o reclamatie catre Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pe numele lui Horia Sabo, pe care il acuza de "constituire de grup infractional".

Conducerea lui Poli Iasi este in razboi de luni bune. In urma cu un an, clubul l-a primit cu bratele deschise pe Horia Sabo, cel care promitea sa faca din formatia moldoveana o echipa cu pretentii in fotbalul romanesc. La doar cateva luni distanta, conducerea s-a impartit in doua tabere, cu oamenii "vechi" si cu presedintele executiv Adrian Ambrosie in pozitia de acuzatori. Ei l-au acuzat pe Sabo ca nu a investit niciun leu la club, dar si ca si-a adus familia in conducere.

Acum s-a ajuns in cel mai neasteptat punct al disputei, cu DIICOT fiind sesizata.

"Este un demers al clubului, unul legal, si asteptam ca organele abilitate sa isi faca datoria", a spus Adrian Ambrosie atunci cand a fost chestionat pe seama subiectului.

Potrivit ProSport, lui Sabo i se imputa favorizarea persoanelor pe care le-a adus in club si in special pe tatal sau, Laurentiu Sabo, pe fostul director sportiv Tibor Selymes, dar si pe fostul director economic Iuliano Ene.

Recent, Sabo a pierdut un proces cu Poli Iasi, in care cerea sa fie repus in functie.

Sabo si Selymes au incerca sa blocheze indepartarea

In urma cu mai bine de o luna, Horia Sabo, Tibor Selymes, Laurentiu Sabo si Aurelian Ovidiu Simion au incerca sa blocheze procedura de reorganizare, in urma careia urmau sa fie indepartati. Ei au obtinut fise medicale pentru intrarea in concediu, cu totii sustinand cu au probleme de sanatate. Selymes si Sabo acuzau amandoi probleme la genunchi.