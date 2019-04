"Nu trebuie sa ii spun eu domnului Rotaru" Sorin Cartu, detalii despre plecarea lui Devis Mangia! Ce se intampla cu stafful italianului!

Noul antrenor a fost prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa.

Corneliu Papura a fost astazi prezentat oficial ca antreor la CS U Craiova. Sorin Cartu, presedintele clubului, a explicat modul in care Devis Mangia a incetat colaborarea cu clubul din Banie.

"Nu a fost nimic premeditat. A fost o discutie intre domnul Rotaru si Devis, iar discutia aia s-a terminat cu rezilierea contractului. Toti cei din stafful lui Devis Mangia au ramas la echipa. Trebuie sa ii intrebati pe ei si de ce s-a ajuns la reziliere. Nu trebuie sa ii spun eu domnului Rotaru pe cine angajeaza sau pe cine da afara", a spus Cartu.

Sorin Cartu a fost cel care l-a antrenat pe Corneliu Papura la Craiova, fiind un om de baza al echipei in acea perioada: "Este intr-o postura noua, e un copil al Craiovei. Am contribuit si eu la ascensiunea lui in cariera de fotbalist. A fost un jucator de baza in mandatul meu.

Ii doresc sa aiba viata cat mai lunga la acest club, sa realizeze performante, pentru ca asta este menirea antrenorului la Universitatea Craiova", a declarat Sorin Cartu, presedintele clubului.