Abia si-a gasit cuvintele! Mesajul emotionant al lui Eto'o pentru Ronaldinho de ziua lui! Brazilianul inca este in inchisoare 

Ronaldinho a implinit ieri 40 de ani, insa aniversarea sa nu a fost cea mai fericita tinand cont de locul in care se afla.

Brazilianul a fost arestat in urma cu doua saptamani impreuna cu fratele sau, dupa ce au fost prinsi cu pasapoarte false in Paraguay. Aflat inca in inchisoare, acesta a fost nevoit sa isi petreaca ziua de nastere in spatele gratiilor.

Bun prieten al sau, dar si fost coechipier, Samuel Eto'o i-a transmis un mesaj, pe care l-a postat pe contul oficial de instagram. Jucatorul era vizibil emotionat de situatia in care se afla Ronaldinho, gasindu-si cu greu cuvintele.

"Buna, frate! Nu am cuvinte, frate. Nici nu stiu ce sa spun, vorbim cu totii, sa vedem cum te putem incuraja. Esti fratele meu, prietenul meu. Nu imi pot imagina prin ce treci, pot doar sa iti cer sa ai tarie si sa te rogi.

Sper ca totul sa se rezolve curand, deoarece ai fost cu adevarat o persoana buna si un prieten bun. De aici, eu te iubesc foarte mult si poti conta pe mine cu orice ai nevoie. Orice pot face, voi face. Si daca nu pot sa fac, voi cere unui prieten ajutor", a spus Samuel Eto'o in mesajul pentru Ronaldinho.