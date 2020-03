Ronaldinho RAMANE in puscarie! Barcelona a rupt ORICE legatura cu el, iar principalul martor nu poate depune martirie din cauza coronavirusului

Ronaldinho e intr-o situatie pe care n-o credea posibila!

Starul brazilian lupta in instantele din Paraguay pentru a scapa de inchisoare. Fostul 'Balon de Aur' se afla in arest de aproape doua saptamani.

Ronaldinho, 40 de ani, risca pana la 6 luni dupa gratii daca va fi gasit vinovat prin verdict definitiv. Un martor-cheie nu a putut sa ajunga in fata judecatorilor pentru a-l apara din cauza epidemiei de coronavirus, iar Barcelona s-a distantat si ea de caz.

Un prieten care l-a vizitat recent, a spus ca Ronaldinho e "trist si furios, dar poate in continuare sa zambeasca". Dinho ar fi jurat sa nu se mai intoarca vreodata in Paraguay dupa ce va scapa de proces.



Atat lui Ronaldinho, cat si fratelui sau, le-a fost respinsa eliberarea pe cautiune. Dalia Lopez, femeia de afaceri care ar fi organizat excursia lui Ronaldinho in Paraguay, nu s-a prezentat la audieri, motivand ca are diabet si e in autoizolare din cauza epidemiei de coronavirus.