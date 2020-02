VAR vine la Cluj! Dan Petrescu va avea din nou de furca cu noua tehnologie

Partida CFR Cluj - Sevilla va avea parte de VAR.

CFR Cluj va primi vizita Sevillei in turul saisprezecimior Europa League si partida va avea parte de tehnologia VAR. Sistemul este introdus in premiera de UEFA si in aceasta faza a competitiei.

Sezonul trecut tehnologia de video arbitraj a fost prezenta doar in actul final, insa din acest an, toate fazele eliminatorii din Europa League vor beneficia de VAR.

Dan Petrescu a mai avut parte de video arbitraj in dubla cu Slavia Praga din play-off-ul Champions League. Echipa din Gruia a fost invinsa atunci in dubla mansa, scor 1-0.

"Prima oara in istoria Romaniei un meci cu VAR, este ceva incredibil! Le-am spus baietilor sa fie atenti, pentru ca orice faza dubioasa va fi studiata. Imi doresc toata cariera sa fie VAR si sa nu mai fie probleme cu arbitrii", spunea Dan Petrescu inaintea meciului de la Cluj dintre CFR si Slavia.

Meciul CFR Cluj - Sevilla va fi joi, ora 19:55 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.

